Vorsorgen ist besser als heilen – die alte Volksweisheit hat immer noch Gültigkeit. In der Medizin hingegen trifft sie nicht immer zu. Das geeignete Mass an Vorsorge-Untersuchungen zu finden, ist eine ziemliche Gratwanderung: Ein Zuviel wie auch ein Zuwenig können Krankheitsrisiken erhöhen und Beschwerden fördern.

Wissenschaftliche Studien geben Hinweise darauf, welche Untersuchungen einen gesundheitlichen Nutzen bringen und welche entbehrlich oder sogar schädlich sein können.

Wir geben einen Überblick über die aktuellen Empfehlungen für Menschen ohne familiäre Vorbelastungen oder sonst speziellen Risiken:

Stuhltest statt Darmspiegelung

Eine der sinnvollsten Präventionsmassnahmen ist die Früherkennung von Dickdarmkrebs. Ab dem 50. Lebensjahr raten Ärzte zu einer Darmspiegelung – in der Fachsprache Koloskopie genannt. Bei dieser Untersuchung, die für Menschen ab 50 von der Krankenkasse bezahlt wird, wird eine Kamera in den Enddarm eingeführt, und gleichzeitig können allfällige Polypen entfernt werden. Das sind kleine, pilzartige Ausstülpungen, die sich später manchmal zu bösartigen Tumoren entwickeln.

Die Untersuchung wird meist unter einer Kurznarkose (Sedierung) durchgeführt und ist somit schmerzfrei. Beschwerlich ist hingegen die Vorbereitung: Zuvor muss der Darm mit einem starken Abführmittel gründlich gereinigt werden. Vor dieser Strapaze schrecken viele zurück.

Einem weiteren Teil der Bevölkerung fehlt es an Informationen. Dies führt dazu, dass nur etwa 20 Prozent der Personen über 50 eine Untersuchung des Dickdarms durchführen lassen.

Dabei gäbe es eine andere, weit angenehmere und günstigere Methode: «Ein Stuhltest, mit dem sich Blut nachweisen lässt, bringt gleichwertige Resultate, wenn er alle zwei Jahre durchgeführt wird», sagt Kevin Selby, der an der Universität Lausanne über das Thema forscht.

Die Stuhl-Untersuchung galt lange als unzuverlässig. Doch seit einigen Jahren steht ein deutlich sensitiverer Test zur Verfügung. In etwa 5 Prozent werden tatsächlich Spuren von Blut gefunden. Dann braucht es trotzdem noch eine Spiegelung.

Neue Empfehlungen zur Darmspiegelung Infos einblenden Wenn beim Stuhltest Blut gefunden wird, ist zur genaueren Abklärung eine Darmspiegelung nötig. Falls dabei Polypen, mögliche Krebsvorstufen, entdeckt werden, werden diese gleich auch entfernt. Für die Nachsorge entfernter Polypen hat die Schweizerische Gesellschaft für Gastroenterologie neue Empfehlungen abgegeben. Die wichtigste Neuerung: Patienten mit nur wenigen, kleinen Polypen müssen erst nach 10 Jahren wieder zur Darmspiegelung (bisher nach 5). Wird jedoch ein «High risk»-Polyp entdeckt, wird wie bisher schon nach 3 Jahren zur erneuten Spiegelung geraten. Gastroenterologe Kaspar Truninger, der an den neuen Empfehlungen mitgearbeitet hat, begründet die Änderung: «Neue Studien konnten zeigen, dass das Risiko für das spätere Auftreten von Darmkrebs nach Entfernung von ‹Low risk›-Polypen nicht höher ist als bei Menschen ohne Polypen.» Anders sei es dagegen bei «High risk»-Polypen: «Bei denen besteht ein etwa dreifach erhöhtes Darmkrebs-Risiko. Deshalb ist hier eine engmaschige Nachkontrolle sinnvoll.» Weitere Infos siehe hier.

Hausärztinnen und Hausärzte sollen nun vermehrt geschult werden, damit sie ihre Patientinnen und Patienten auf den Nutzen der Vorsorge aufmerksam machen und ihnen beide Methoden erklären.

In vielen Kantonen gibt es bereits Screening-Programme, mit denen die Bevölkerung ab dem 50. Altersjahr zur Untersuchung eingeladen wird.

«Die Koloskopie ist aber immer noch der Goldstandard», stellt Selby klar. Doch sie sei ungleich teurer als Stuhltests, und die Kapazitäten seien beschränkt. «Wenn wir mit der angenehmeren Methode mehr Menschen für die Darmkrebs-Vorsorge gewinnen, werden wir viele Todesfälle verhindern», sagt Selby.

Die Früherkennung kann die Sterblichkeit bei Dickdarmkrebs um fast die Hälfte reduzieren.

Gebärmutterhalskrebs: Zu häufige Abstriche

Immer noch lassen viele Frauen jedes Jahr einen Krebsabstrich im Gebärmutterhals durchführen. Doch gemäss Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe ist die Untersuchung nur alle drei Jahre nötig, vom 21. bis zum 70. Altersjahr.

Der sogenannte PAP-Test – benannt nach dem griechischen Arzt George Papanicolaou – weist verdächtige Veränderungen im Gebärmutterhals nach, die meist auf das Humane Papilloma Virus (HPV) zurückzuführen sind. Eine HPV-Impfung ersetzt die Abstriche nicht.

Viele Frauen empfinden die Untersuchung als unangenehm. Mit der zu häufigen Durchführung entstehen zudem hohe Kosten ohne gesundheitlichen Nutzen. Eigentlich übernehmen die Krankenkassen die Kosten nur jedes dritte Jahr, aber einige zeigen sich kulant. Lesen Sie dazu auch hier.

Zweifelhafter Nutzen von Mammografien

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen.

Rund die Hälfte der Kantone bietet sämtliche Frauen ab 50 alle zwei Jahre zu einer Röntgenaufnahme der Brüste auf, einer sogenannten Mammografie.

Wie sinnvoll diese Screenings sind, ist jedoch auch unter Fachleuten umstritten. So hat eine gross angelegte Studie des Fachgremiums Swiss Medical Board ergeben, dass nur 1 von 1000 Frauen, die sich einer Mammografie unterziehen, vom Tod durch Brustkrebs bewahrt wird. 4 von 1000 Frauen sterben in den folgenden zehn Jahren trotzdem daran. Gleichzeitig findet man bei 100 Frauen auffällige Stellen, die vielleicht nie Probleme verursacht hätten, aber nun weiter abgeklärt werden. Zudem bleiben schnell wachsende Tumore mit der Mammografie manchmal unentdeckt.

«Brustkrebs-Screenings führen zu einer Überdiagnostik», sagt Corinne Chmiel, Leitende Ärztin der Zürcher Hausarztpraxis Medix Friesenberg. «Es kommt zu vielen unnötigen Biopsien, verbunden mit Ängsten.»

Hausärzte und Gynäkologinnen sollten ihre Patientinnen über die Vor- und Nachteile aufklären und ihnen die Entscheidung überlassen, fordert Chmiel. Doch dafür fehle in der Sprechstunde oft die Zeit. Auch sei der komplizierte Sachverhalt nicht für alle gut verständlich. «Deshalb überweisen viele ihre Patientinnen einfachheitshalber an ein Mammografie-Zentrum.» Lesen Sie dazu auch hier.

Grüner Star: Erblindung vermeiden

Die Messung des Augeninnendrucks inklusive Spiegelung des Augenhintergrundes wird Menschen zwischen 50 und 70 Jahren alle fünf Jahre empfohlen. Damit kann der gefährliche Grüne Star rechtzeitig erkannt werden – dabei handelt es sich um eine Schädigung der Netzhaut und des Sehnervs durch einen zu hohen Druck. Betroffene spüren davon erst etwas, wenn das Sehvermögen bereits deutlich und irreversibel geschädigt ist.

Muttermale gut beobachten

Eine häufige und gefährliche Krankheit ist auch Hautkrebs, insbesondere der schwarze (Melanom). Es ist deshalb wichtig, Veränderungen von Muttermalen rechtzeitig zu erkennen. Wenn runde Male plötzlich eine asymmetrische Form annehmen, unscharfe Ränder aufweisen oder anfangen zu bluten, ist eine ärztliche Abklärung nötig.

Eine generelle prophylaktische Untersuchung durch einen Dermatologen bringt jedoch keinen Vorteil gegenüber der Selbstbeobachtung – ausser bei Menschen mit sehr vielen Muttermalen, familiärer Vorbelastung oder bei Patienten, die Medikamente nehmen müssen, die das Immunsystem schwächen.

Prostatakrebs: Umstrittener PSA-Test

Bei Männern ist das Prostata-Karzinom die häufigste Krebsart. Leider gibt es aber bis heute keinen zuverlässigen Test zur Früherkennung. Der sogenannte PSA-Bluttest gibt lediglich Hinweise auf Tumorzellen. Er macht nur bei familiärer Vorbelastung Sinn und wenn man bei einem auffälligen Resultat zu weiteren Tests und allenfalls auch einer Operation bereit ist.

Auch hier sind falsch-positive Resultate ein Problem. Lesen Sie dazu auch hier.

Spätestens ab 50 wird Vorsorge zum Thema

Welche Untersuchungen sinnvoll sind, hängt von vielen Faktoren ab: allgemeiner Gesundheitszustand, Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht oder familiäre Vorbelastungen, Alter und Geschlecht.

Spätestens ab dem 50. Lebensjahr empfiehlt sich eine gründliche Besprechung mit dem Hausarzt oder der Hausärztin.

Zu den einfachen Tests, die weder teuer noch schädlich sind, gehören die Messung des Blutdrucks, des Blutzuckers und unter Umständen des Cholesterins. Diese Werte lassen Zuckerkrankheit sowie Belastungen des Herz-Kreislaufs frühzeitig erkennen und Folgeschäden wie etwa Herzinfarkt, Schlaganfälle, Nieren- und Augenschäden reduzieren.

Von umfassenden Check-ups, wie sie viele Privatkliniken anbieten, rät die Zürcher Hausärztin Corinne Chmiel jedoch ab. Teilweise würden solche Untersuchungen sogar von den Arbeitgebern bezahlt, weiss sie. Zu den gängigen Checks in solchen Kliniken gehören Elektrokardiogramme (EKG) in Ruhe und auf dem Fahrrad, Ultraschall des Bauches, Herzens und der Blutgefässe, Lungenröntgen und -funktionsprüfungen, Bluttests zur Bestimmung des Vitamin-Status oder Suchen nach Tumor-Markern, Tasten der Prostata vom Darmausgang her oder analer Ultraschall.

«Die Zentren verdienen sehr gut an diesen Check-ups», sagt Chmiel. Doch es komme zu vielen falsch-positiven Resultaten. «In der Regel können damit weder die Erkrankungen noch das Sterberisiko reduziert werden.»

Corinne Chmiel hat für das Ärzte-Netzwerk Medix eine umfassende Liste der sinnvollen Check-ups erstellt: medix.ch.

