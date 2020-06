Regierungs-präsidentin eröffnet die Medienkonferenz

«Die Situation hat sich so gut entwickelt, dass wir morgen Freitag von der ausserordentlichen wieder in die ordentliche Lage wechseln können», sagt Silvia Steiner (Bildungsdirektorin). «Die Entwicklung der Ansteckungen ist gut, wir beobachten die Situation aufmerksam - auch den leichten Anstieg der Zahlen.»

Die bestätigten Corona-Fälle im Kanton Zürich steigen gemäss Meldung der sda von heute Donnerstag wieder leicht an, allerdings auf tiefem Niveau. Am Mittwoch hat es elf Fälle mehr gegeben als am Vortag. Die Zahl stieg von 3670 auf 3681 und damit zum ersten Mal seit der 2. Maiwoche wieder zweistellig. Neue Todesfälle oder Hospitalisierte gab es aber keine, wie aus den Zahlen der Gesundheitsdirektion hervorgeht. Acht Patienten liegen derzeit wegen Covid-19 im Spital. Beatmet werden muss davon niemand. Bisher sind 130 Personen im Kanton Zürich an den Folgen der Virusinfektion gestorben. Seit dem 22. Mai gab es keine neuen Todesfälle mehr.