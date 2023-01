Kopfhörer im Test – Welche Earbuds klingen am besten? Die Preisspanne für kabellose Kopfhörer reicht von 15 bis zu mehreren Hundert Franken. Ein Musikproduzent hat zehn Produkte für uns getestet. Seine Empfehlungen. Titus Arnu

Halten Sie gut? Wie ist der Sound? Und taugt auch die App etwas? Wir haben Antworten. Foto: Getty Images

Im 1953 erschienenen Science-Fiction-Roman «Fahrenheit 451» schildert der Autor Ray Bradbury eine Welt, in der Bücher und Zeitungen verboten sind, stattdessen haben alle Leute einen riesigen Flachbildschirm zu Hause und tragen dauernd einen Knopf im Ohr. Über den Minilautsprecher können sie Radioprogramme empfangen und Telefongespräche führen. Damals mag das eine absurde Vorstellung gewesen sein. Heute erscheint es ganz normal, dass Menschen mit Knopf im Ohr durch die Stadt stolpern, vermeintlich mit sich selbst plaudernd, den Blick auf einen Bildschirm in der Hand gerichtet. Earbuds, wie die kabellosen Minilautsprecher heissen, sind technisch dazu in der Lage, die Umwelt akustisch auszublenden.