Sweet Home: 10 Ideen für den Bildschirm – Welche Fernsehlösung passt zu Ihnen? Wohin bloss mit dem dunklen Kasten? Diese Einrichtungsbeispiele und nützlichen Tipps helfen Ihnen bei der perfekten Platzierung.

1 — Zwischen den Bildern

Wandbildschirm an einer Bilderwand. Foto über: The Modern House

Seit die englische Königin gestorben ist, läuft bei uns der Fernseher auf Hochtouren. Bestimmt haben sich viele von Ihnen gestern auch die Beerdigung live angeschaut. Diese royalen Ereignisse sind noch die letzten grossen Fernsehspektakel, welche Millionen zu Hause am Bildschirm mitverfolgen. Sonst schaut man heute anders fern – auf dem Laptop, zeitversetzt, gestreamt oder in Sportbars. Viele haben bewusst gar keinen Fernseher, andere mehrere und sogar auch welche im Schlafzimmer. Auch grösser sind sie geworden. So stehen oder hängen diese schwarzen, flachen Kästen noch dominanter in der Wohnung und meist mittendrin im Wohnzimmer.

Für diese überdimensionalen, superriesigen Modelle, die ich persönlich gar nicht mag, kann ich eigentlich nur ein dunkles Umfeld empfehlen. Am besten eine dunkle Wand. Wandbildschirme in normaler Grösse lassen sich allerdings sehr gut in eine Bilderwand integrieren. Sehr geschickt ist das auf diesem Beispiel umgesetzt.

Der Trick, der alles chic aussehen lässt:

Die gelungene Anordnung der Bilder und die Tatsache, dass der Fernseher nicht in der Mitte platziert ist. Das nimmt ihm viel von seiner Dominanz.

2 — Auf dem Fifties-Sideboard

Standbildschirm getarnt mit Bildern und Spiegel. Foto über: The Nordoom

Die gleiche Idee ist hier mit einem stehenden Bildschirm umgesetzt. Er thront auf einem Sideboard aus den Fifities, welches an einer kleinen Durchgangswand steht. Die an der Wand platzierten Bilder tarnen das schwarze Ding geschickt.

Diesen Stylingtrick können Sie sich merken:

Platzieren Sie nicht nur Bilder an der Wand, sondern auch Spiegel, das hilft der Tarnung noch besser, denn die Spiegelungen korrespondieren mit dem glänzenden oder flimmernden Bildschirm.

3 — Im dunklen Regal

Fernseher in einer passenden Regalnische. Foto über: Inside Closet

Immer eine gute Idee ist ein dunkles Umfeld für den Bildschirm. Das lässt ihn ausgeschaltet optisch veschwinden und verleiht ihm eingeschaltet Kinoallüre. Bei diesem Beispiel zeigen die Rückwand und das Regal den gleichen dunklen, sinnlichen Petrolblauton.

Der Farbtipp zur Idee:

Dunkel bedeutet nicht immer schwarz. Es gibt fantastische Blau-, Grün, Weinrot- oder Brauntöne, die sehr sinnlich wirken.

4 — Ziemlich Undercover

Gut platziert auf einem Lowboard unter dem Wandregal. Foto über: Historiska Hem

Die Lösung mit dem Regal geht auch ohne Farbe ganz gut. Vor allem wenn man die Regalkombination schlau auf die Grösse des Bildschirms plant. Bei einem Wandregal muss der Fernseher nicht auf dem Regal stehen, sondern kann auf einem Lowboard Platz nehmen, wie das hier geschehen ist.

Wichtig bei der Platzierung des Bildschirms:

Verbinden Sie die Höhe des Bildschirms mit der Sichtweite der Sitzmöbel, von denen aus Sie fernsehen.

5 — Die Multimedia-Kommode

Antikes und Technik – ein Paar, das zusammenpasst. Foto über: The Nordoom

Wagen Sie ruhig den Stilbruch. Dieser kann nämlich den modernen, meist unattraktiven Geräten manchmal auf die Sprünge helfen und sie besser mit dem Rest der Einrichtung verbinden. Hier ist eine antike Kommode zum Multimediamöbel geworden. Der Fernseher ist an der Wand montiert und auf der Kommode stehen ein Plattenspieler und Lautsprecher.

So finden Sie das richtige Fernsehmöbel:

Denken Sie um und schauen Sie sich nicht nur in der Fernsehmöbelabteilung nach dem geeigneten Stück um. Ein wohnlicheres Möbel passt nämlich oft besser in die gute Stube als die handelsüblichen Fernsehmöbel.

6 — Gekonnt nebensächlich

Beim Eintritt blickt man zuerst auf das Sofa. Foto über: Franzon du Rietz

Wenn man beim Eintritt in das Wohnzimmer gleich auf den grossen, schwarzen Bildschirm schaut, dann ist dies weder besonders charmant, noch einladend und schon gar nicht stilvoll. Platzieren Sie die Möbel und den Fernseher so, dass man auf ein Sofa schaut und den Fernseher nicht sofort wahrnimmt.

Inspiration zu diesem Abwechslungsmanöver:

Sehr geschickt hat der Interiordesigner Dominique Brunner grosse Bildschirme in seiner Wohnung platziert.

Sehen Sie sich hier seine wunderschöne Homestory an.

7 — Schwarze Bühne

Schwarz-Weiss als Einrichtungsidee für die Bildschirmtarnung. Foto über: The Modern House

Der beste und einfachste Trick, mit dem Sie dem Bildschirm seine Dominanz nehmen, ist eine dunkle Bühne. Streichen Sie also die Wand, an welcher der Fernseher steht, schwarz.

So wird es nicht zu dunkel:

Wenn Sie nicht allzu viel Schwarz im Raum möchten, dann wählen Sie ein helles Möbel, auf oder über dem der Bildschirm platziert ist.

8 — Mit Drama und Chic

Ein grosser Bildschirm in elegantem Ambiente. Foto über: Van Baerle Makelaars

Allerdings zeigt dieses elegante Wohnzimmer, dass es sich lohnt, doppelt und dreifach draufzulegen und gleich einen ganzen Raum dunkel zu halten. Statt alles durchzustreichen, bekam eine Wand eine Bildertapete. Die Decke und die restlichen Wände sind aber schwarz oder in einem sehr dunklen Ton. So stört ach der riesige Bildschirm nicht und alles wirkt stilvoll mit einer guten Portion Drama.

Und so schaffen auch Sie das grosse Kino:

Verlieren Sie zuerst die Angst vor Farbe und vor der Dunkelheit. Stellen Sie sich diesen Raum mit weissen Wänden vor und dann merken Sie, dass sofort alles viel biederer wirkt. Also her mit dunklen Farben und grossen, besonderen Möbeln – auch in einem kleinen Raum!

9 — Wie im Bilderbuch

Umgeben von schlichten Wandregalen aus Holz. Foto über: Sebastian Bergstroom

So ziemlich das Gegenteil ist das Zuhause von Sebastian Bergstroom, der seine kleine, schwedische Wohnung liebevoll, lieblich und natürlich auch superpraktisch eingerichtet hat. Er postet alle Einrichtungsideen auf seinem Instagram @mosebacke und wurde damit sehr erfolgreich. Nicht zuletzt, weil Sebastian jung ist und zeigt, dass man auch am Anfang seines Wohnlebens mit wenig Geld und auf kleinem Raum schön, persönlich und gemütlich wohnen kann.

Und so einfach können Sie das auch:

Montieren Sie schlichte Holzregale an die Wand und streichen Sie diese passend in der Farbe der Wand. Natürlich streichen Sie die Regale vor der Montage.

10 — In der Nische

Integriert in eine Schlafzimmer-Schrankwand. Foto über: Van Baerle Makelaars

Wer einen Fernseher im Schlafzimmer will, montiert diesen am besten in einer Nische zwischen Schränken. Das sieht am elegantesten aus und ist diskret.

So sorgen Sie für mehr Ruhe:

Wenn der Bildschirm in einer Nische ist, können Sie Schiebetüren, ein Rollo oder einen Vorhang integrieren und damit den Fernseher richtig «abschalten», sodass Sie ruhiger schlafen können und am Morgen nicht gleich in ein schwarzes Loch schauen müssen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland und bietet auch private Beratungen an. Kontakt: marianne@mariannekohler.ch

Instagram: @mariannekohlernizamuddin

Website: «Styles and Stories»

