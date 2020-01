Welche Fussball-Liga ist die beste?

Die gemeine Sofakartoffel entwickelt über die Jahre eine solide fussballerische Buchhaltung. Sie kennt also die Tabellen der grössten Ligen, kann die wichtigsten Spieler ihren aktuellen Vereinen zuordnen, weiss um brisante Affichen. Irgendwann stellt sich ihr, der gemeinen Sofakartoffel, die Frage: Welche Liga ist die beste der besten? Welche verdient ihre Aufmerksamkeit?

Die erste Antwort lautet meist: Premier League. Die englische Liga hat das meiste Geld und lockt somit tendenziell die besten Spieler an. Hier sehen wir Klopps Heavy-Metal-Gekicke und Man Citys Tikitaka. Im Hintergrund jedoch rattert die Geldmaschine: Fussballclubs als Spielzeug für Milliardäre, perverses Sponsoring. Der Neoliberalismus als zwölfter Mann, das kanns nicht gewesen sein. Vielleicht Spanien, La Liga? Auch nicht. Denn hier gibts ja nur die Königlichen und die Katalanen. Eine Monokultur, zum Gähnen. Der Bundesliga schliesslich fehlen die grossen Stars, die Vereine schauen penibel aufs Geld. Austerität ist auch im Fussball wenig sexy.

Nein, die beste Fussballliga ist... die Schweizer Liga. Dass sie mittlerweile Super League heisst, trifft den Punkt nicht, ist eher verwirrend. Denn unsere Liga ist gerade nicht super. Sie bietet geniales Mittelmass, von allem etwas – und damit mehr Facetten und Sensationen als alle anderen Fussballligen. Man konnte hier Juwelen wie Shaqiri oder Embolo bestaunen, deren Dribblings man sofort ansah: Die werden bald über die Schweiz hinaus glänzen. Man konnte Altmeister bewundern, die sich gern die Schweiz als letztes Refugium wählen, von Netzer bis Gattuso.

In der Super League gibts aber auch stets Spieler, bei denen man bis zum Karriereende nicht mit Bestimmtheit sagen kann, ob sie Freude haben am Ball oder ob sie sich vor ihm fürchten. Stoppfehler und Fehlpässe, falsche Einwürfe und Abschläge, die direkt ins Aus gehen: Bekommt man alles zu sehen in dieser Liga.

Dazu das Kulissendrama der Vereinsfunktionäre, die dilettantisch mit ihren Budgets jonglieren, plötzlich in Kabinen hineinplatzen und sich in den Zeitungen aufplustern. Eine Dauergroteske von dürrenmattscher Dimension. Richtig professionell dürfte der Schweizer Fussball nicht mehr werden. Komplett amateurhaft aber wohl auch nicht.

Luzern gegen Thun, 60. Minute, es steht 0:0, alles Mögliche ist noch möglich: Das ist ja eigentlich immer ein sehr guter Moment im Leben.