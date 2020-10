Die neuen Regeln im Überblick

5949 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus hat das Bundesamt für Gesundheit gestern gemeldet, die Positivätsrate liegt bei fast 30 Prozent. Während in Bern, im Tessin oder in Genf schon sehr strenge Regeln gelten, stemmte sich andere gegen weitergehende Schritte und warten auf Bern.

Heute wird der Bundesrat neue Massnahmen beschliessen. Um welche es geht, steht in einem siebenseitigen Papier, das Alain Berset am Freitag an die Kantone verschickt hatte. So sehen sie im Detail aus.

Masken

Bislang gilt in der gesamten Schweiz eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Neu soll dies auch an Arbeitsplätzen in Innenräumen (ausser in Einzelbüros) sowie im Aussenbereich von Einrichtungen und Betrieben gelten und an Treffpunkten in Innenstädten. Das betrifft etwa die Umgebung von Läden oder Restaurants, aber auch Märkte.

Veranstaltungen

Die neue Obergrenze ist noch offen: Sie könnte bei 25, 20 oder 15 Personen zu liegen kommen. Das würde für Sportveranstaltungen allenfalls wieder Geisterspiele bedeuten.

Private Treffen

Höchstens 10 Personen wären erlaubt.

Sperrstunde

Für Gastro- und Clubbetriebe soll es eine Sperrstunde von 22 bis 6 Uhr geben. Diskotheken und Tanzlokale müssten schliessen, Tanzveranstaltungen würden verboten.

Bildung

Universitäten und höhere Schulen sollen wieder auf Fernunterricht umstellen.

Zugangsbeschränkungen

Die Kundenzahl in Läden soll beschränkt, in Theatern, an Konzerten und Kinos soll noch jeder zweite Sitz besetzt werden.

Amateure

Sowohl im Amateursport als auch in der Laien-Kultur sollen maximal 15 Personen zulässig sein.

Grenzwert Risikogebiete

Auch der Grenzewert für Risikogebiete steht zur Debatte. Neu soll in Quarantäne müssen, wer aus einem Land einreist, das im 14-Tage-Schnitt auf 100'000 Einwohner um 60 Fälle höher liegt als die Schweiz, wie Blick berichtet.