Interview mit Wildtierbiologin – Welche Tiere werden im Jahr 2100 durch die Stadt Zürich streifen? Die Spatzen machen sich rar, der Goldschakal ist hingegen ein neuer Bewohner des Walds am Hönggerberg. Sandra Gloor weiss, welche Tiere für die urbane Zukunft gewappnet sind. Hélène Arnet , Jonathan Labusch (Foto)

Die promovierte Wildtierbiologin Sandra Gloor beschäftigt sich vor allem mit Stadtökologie. Foto: Jonathan Labusch

Die Spatzen verschwinden aus der Stadt, der Waldrapp brütet in Rümlang. Ein Goldschakal tappt auf dem Hönggerberg in eine Fotofalle, Feldhasen lassen sich in Zürich kaum mehr blicken. Dafür tauchen Biber mitten in der Stadt Zürich am Schanzengraben auf, und die Wildkatze steht vor den Toren des Kantons.