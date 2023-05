Wahlen in der Türkei – Welche Zahlen stimmen? Und wem kann man jetzt glauben? Erdogan feiert, die Opposition kritisiert seine Kommunikation: Die Wählenden sollen ein Resultat akzeptieren, bevor es eines gebe. Und derweil fragen sich viele im Land, was da gerade passiert. Raphael Geiger aus Istanbul

Erdogan-Anhänger am Wahlabend in Istanbul: Was haben die Zahlen zu bedeuten? Foto: Jeff J. Mitchell (Getty Images)

Dass nicht stimmen muss, was man sieht, wissen die Menschen in der Türkei schon länger. Daran sind sie gewöhnt, nicht erst seit Erdogan. Am Sonntagabend war diese Stärke mal wieder gefragt. Man musste sich als Zuschauer schon anstrengen, zu unterscheiden, was die Wahrheit war im Fernsehen und in den sozialen Medien – und was nur so aussehen sollte. (Alle News zur Wahl im Türkei-Ticker)