Super League live: FCB – GC – Welcher Schlussakkord erklingt heute im St.-Jakob-Park?

YB legt vor

Früher an diesem Nachmittag haben die Young Boys schon mal vorgelegt. Jordan Siebatcheu gönnte sich nochmals ein paar Tore, genau vier nämlich (4!). Der Meister gewann im Tessin 5:0 und hat den FC Basel wieder überholt.

Und das heisst: Der FC Basel muss gegen GC punkten, wenn er als Zweiter in die Winterpause gehen will. Verlieren die Basler, sind sie mindestens fünf Wochen und sechs Tage lang Dritter. So lange dauert es, bis es am 29. Januar wieder losgeht.