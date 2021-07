Euro 2021 Halbfinal: Italien vs. Spanien - Welcher Schweiz-Bezwinger wird erster EM-Finalist?

Ohne Morata

Erstmals bei diesem Turnier spielt Stürmer Morata nicht von Anfang an. Es ist sowieso im sechsten Spiel die sechste unterschiedliche Startaufstellung, die Luis Enrique ins Rennen schickt. Der Typ ist schwieriger zu berechnen als die Yang-Mills-Theorie. Und zudem in seiner Heimat immer wieder kritisiert. Warum, das lesen Sie hier.

Obwohl, eigentlich macht es fast schon Sinn, Morata auf der Bank zu lassen. Oder versetzen Sie sich mal in die Lage des Stürmers, sollte er alleine aufs gegnerische Tor zulaufen. All die Kritiken bisher. All die Häme. Und dann noch die italienische Ehefrau, die ihn wohl im Keller schlafen lassen würde, sollte er ihre Heimat aus dem Turnier schiessen.