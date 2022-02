Ein Rätsel geht viral – Welches Wort beginnt mit M und endet auf E? Finde ein Wort mit fünf Buchstaben. Und dann noch eins. Und noch eins und noch eins. So funktioniert das Online-Rätsel «Wordle». Ein Suchtbericht. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Den Wecker auf dem Nachttisch hatte ich eben per Handkantenschlag zum Schweigen gebracht, es war sechs Uhr in der Früh, und ich war bestens gelaunt. Mit einem Grinsen sprang ich aus dem Bett, denn ich freute mich irrsinnig auf den Tag. Bloss wusste ich nicht, weshalb ich mich freute. Es wollte mir nicht in den Sinn kommen.