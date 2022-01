FDP-Fraktionspräsidium – Welscher Showdown um den FDP-Chefposten im Bundeshaus Die Nationalräte Olivier Feller und Damien Cottier bringen sich für den Chefposten der FDP-Fraktion in Stellung. Wird eine Deutschschweizerin lachende Dritte? Philippe Reichen

Er will im Bundeshaus künftig Taktgeber innerhalb der FDP-Fraktion sein: Der Waadtländer Nationalrat Olivier Feller. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Wer wird neuer FDP-Fraktionspräsident im Bundeshaus? Über diese Personalie entscheidet die Bundeshausfraktion der FDP am 18. Februar. Ein Vorentscheid fällt jedoch bereits am 1. Februar. An diesem Tag trifft sich in Lausanne die «Groupe latin» aus FDP-Bundesparlamentariern aus dem Tessin und der Romandie. Deren Präsident ist der Walliser Nationalrat Philippe Nantermod. Er sagt: «Wir wollen uns auf einen Kandidaten einigen. So erhöhen wir die Wahlchancen, falls es Kandidaturen aus der Deutschschweiz gibt.»

Für die «Groupe latin» ist eines klar: Nachfolger des zurücktretenden Zürcher Nationalrats Beat Walti soll ein Westschweizer Freisinniger werden. Pascal Couchepin war der letzte Romand, dem die FDP das Amt als Fraktionspräsident anvertraute – vor einem Vierteljahrhundert.