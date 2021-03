Corona-Impfstoff für Tiere – Weltpremiere: Affen gegen Covid-19 geimpft Der Zoo von San Diego hat erstmals Tieren einen experimentellen Impfstoff verabreicht. Zuvor waren acht Gorillas positiv auf das Coronavirus getestet worden. Lisa Füllemann

Wurden gegen Covid-19 geimpft: Menschenaffen wie Orang-Utans sind durch das Coronavirus besonders gefährdet, da sie in engen Familienverbänden leben. Foto: Getty Images

Der Zoo von San Diego in Kalifornien hat am Mittwoch mehreren Menschenaffen einen experimentellen Corona-Impfstoff verabreicht. Damit wurden zum ersten Mal Tiere gegen Covid-19 geimpft. Insgesamt wurde der Impfstoff neun Menschenaffen – vier Orang-Utans und fünf Bonobos – verabreicht, während sie mit Leckereien von der Spritze abgelenkt wurden. Unter den Geimpften befand sich eine Orang-Utan-Dame namens Karen, welche bereits für einen anderen Weltrekord berühmt ist: Sie wurde 1994 als erster Affe der Welt am offenen Herzen operiert.

Die Affen hätten unter keinen Nebenwirkungen gelitten und seien wohlauf, sagte Nadine Lamberski, Leiterin der Wildtierabteilung des Zoos, gegenüber «National Geographic». Eine Blutentnahme bei Orang-Utan Karen und einem der Bonobos soll bald zeigen, ob die Menschenaffen Antikörper entwickelt haben und der Impfstoff somit gewirkt hat.

Acht Gorillas positiv getestet

Der Zoo ergriff die aussergewöhnliche Massnahme, nachdem im Januar eine Gruppe von acht Gorillas als erste Menschenaffen der Welt positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Laut Lamberski hätten die Alarmglocken geläutet, als ein 49-jähriger Silberrückengorilla namens Winston zu husten begonnen habe. Einige Tage zuvor war einer der Spezialisten für Wildtierpflege an Covid-19 erkrankt. Der Zustand des Gorillas verschlechterte sich rapide – er litt daraufhin an einer Herzerkrankung und bekam eine Lungenentzündung.

Wurde vermutlich von einem Tierpfleger mit dem Coronavirus angesteckt: Der Zustand des 48-jährigen Gorillas Winston verschlechterte sich infolgedessen rapide. Foto: Ken Bohn/San Diego Zoo Global (AFP)

Nach einer experimentellen Antikörperbehandlung erholte sich Winston allmählich. Trotzdem war Lamberski besorgt. «Er ist der Mann, der die Truppe zusammenhält», sagt sie. «Sein Verlust hätte erhebliche Auswirkungen gehabt.» Die achtköpfige Gorillagruppe genas bis Mitte Februar vollständig. Lamberski wollte jedoch einen weiteren Corona-Ausbruch bei den Affen im Zoo verhindern, weshalb sie für die Tiere einen Impfstoff beschaffte.

Affen besonders gefährdet

Fündig wurde Lamberski bei einem amerikanischen Pharmaunternehmen für Tierarznei namens Zoetis. Nachdem im Februar 2020 in Hongkong der erste Hund positiv auf das Virus getestet wurde, entwickelte das Unternehmen einen Covid-19-Impfstoff für Hunde und Katzen. Lamberski war bereits mit Zoetis in Kontakt gewesen, um die Entwicklung des Impfstoffs zu verfolgen, als die Gorillagruppe des Zoos positiv getestet wurde.

Wurden im Januar positiv auf das Coronavirus getestet: Infizierte Gorillas im San Diego Zoo, Kalifornien. Foto: Ken Bohn/San Diego Zoo Global (AFP)

Obwohl der Impfstoff nur an Katzen und Hunden getestet worden war, entschied Lamberski, dass es das Risiko wert sei. «Es ist nicht so, dass wir wahllos einen Impfstoff nehmen und ihn einer neuen Spezies verabreichen. Es wird viel darüber geforscht und abgewogen, wie hoch das Risiko ist, wenn wir das Vakzin verabreichen oder wenn wir dies unterlassen», sagte die Leiterin der Abteilung für Wildtiere. «Unser Motto ist vor allem, keinen Schaden anzurichten.»

Übliche Vorgehensweise bei Tierimpfstoffen

Auch Mahesh Kumar, Vizepräsident der Forschungsabteilung für globale Biologika bei Zoetis, stimmt Lamberski zu. Es sei üblich, einen Impfstoff, der für eine Tierart entwickelt und getestet wurde, einer anderen Tierart zu verabreichen. Das liege daran, dass Impfstoffe für einen bestimmten Erreger und nicht für eine bestimmte Tierart entwickelt würden. «Wir verwenden üblicherweise Impfstoffe, die für Hunde und Katzen entwickelt wurden, auch für Löwen und Tiger», sagte Lamberski. Affen im Zoo erhielten zudem für Menschen entwickelte Grippe- und Masernimpfstoffe.

Der experimentelle Impfstoff, so Kumar, funktioniere ähnlich wie der Novavax-Impfstoff für Menschen, der sich derzeit in der Spätphase der klinischen Erprobung befindet. Statt eines lebenden Virus verwendet der Impfstoff synthetische Spike-Proteine, um die gleichen Antikörper auszulösen, wie es das lebende Virus tun würde.

Andere Zoos wollen nun nachziehen

Andere Zoos in den USA zeigen nun ebenfalls Interesse am Impfstoff, sagt Christina Lood, eine Sprecherin von Zoetis. Bis Juni sollen laut dem Unternehmen weitere Dosen verfügbar sein. Je mehr Affen den Impfstoff erhielten und je mehr Daten zur Verfügung stünden, desto besser könne man erkennen, wie wirksam der Impfstoff ist, sagte Lamberski. Ihr Team teile die bisherigen Erkenntnisse mit anderen Zoos in den USA sowie mit dem Veterinärteam des Prager Zoos in Tschechien. Dort waren Anfang dieser Woche ein Gorilla und zwei Löwen positiv auf das Coronavirus worden.

Mehr als ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie ist immer noch wenig darüber bekannt, wie das Virus auf Tiere wirkt. Weltweit wurden Infektionen auch bei Tigern, Löwen, Nerzen, Schneeleoparden, Pumas, einem Frettchen, Hunden und Hauskatzen bestätigt. Doch die Tatsache, dass Menschenaffen für das Virus anfällig sind, beunruhigt Wissenschaftler besonders – schliesslich leben nur noch weniger als 5000 Gorillas in freier Wildbahn. Da sie in engen Familienverbänden leben, befürchten Forscher, dass sich die Infektion schnell ausbreiten und die ohnehin schon gefährdeten Populationen gefährden könnte, wenn sich einer von ihnen mit dem Virus infiziert.

