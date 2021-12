Schweizer Hightech fürs All – Weltraumroboter soll neues Superteleskop im All zusammenbauen Auf Hubble folgt Webb, auf Webb folgt ein Teleskop, das so gross ist, dass es erst im All zusammengebaut werden kann. Wie das gelingen könnte, haben Forscher nun untersucht. Joachim Laukenmann

Projekt Pulsar: Ein Roboter greift sich sechseckige Spiegelelemente, um sie bei einem Test hochpräzise zu einem Teleskop zusammenzusetzen. Foto: DLR

Auf einer Plattform im Weltall montiert macht sich der Roboter selbstständig an die Arbeit. Von einem Stapel greift er sich ein sechseckiges Spiegelstück nach dem anderen und fügt die Teile sukzessive zu einem gigantischen Spiegelteleskop zusammen. Es ist so gross, dass es am Stück in keine Rakete der Welt passen würde. So zumindest ist es in einem Animationsfilm zu sehen.

Schon beim Nachfolger des eben gestarteten James-Webb-Weltraumteleskops ist ein solches Szenario wahrscheinlich. Das «Webb» passt zusammengefaltet gerade noch in eine Rakete. Bei einem deutlich grösseren Weltraumteleskop der nächsten Generation wird das kaum mehr möglich sein, zum Beispiel beim Luvoir-A genannten Teleskop der US-Weltraumbehörde Nasa, das einen bis zu 15 Meter grossen Spiegel aus 36 hexagonalen Elementen besitzen soll.