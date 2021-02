Mehrere Infizierte in Geflügelfabrik – Moskau meldet weltweit erste Übertragung von Vogelgrippe-Virus auf Menschen

In Russland ist nach eigenen Angaben zum ersten Mal das H5N8-Virus auf Menschen übertragen worden, die Betroffenen steckten sich in einer Geflügelfabrik an.



In Russland ist zum ersten Mal das H5N8-Virus auf Menschen übertragen worden. Foto: AFP

Russland hat nach eigenen Angaben den weltweit ersten Fall einer Übertragung des H5N8-Vogelgrippe-Virus auf Menschen entdeckt. «Informationen über den weltweit ersten Fall der Übertragung der Vogelgrippe (H5N8) auf Menschen wurden bereits an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gesendet», sagte am Samstag die Leiterin der russischen Gesundheitsbehörde, Anna Popowa. Die sieben in einer Geflügelfabrik infizierten Menschen fühlten sich «gut».

Die auch als Geflügelpest bezeichnete Vogelgrippe tritt sowohl bei Wildvögeln als auch immer wieder in Geflügelbetrieben auf. Auch in Deutschland wurde sie in der Vergangenheit immer wieder nachgewiesen, so Ende vergangenen Jahres bei mehreren Wildvögeln in Norddeutschland. Das Virus ist für die Vögel in der Regel tödlich, eine Gefahr für den Menschen wurde bisher nicht angenommen.

Der letzte grosse Ausbruch der Geflügelpest in Deutschland und anderen europäischen Staaten hatte sich im Winter 2016/17 ereignet. In der Bundesrepublik wurden hunderttausende Tiere in Geflügelfarmen gekeult, um das Geschehen einzudämmen. Auch in Schaffhausen und am Bodensee wurde das Virus nachgewiesen.

