Porträts von zehn Investoren – Wem die Schweizer Unternehmen gehören Im Fokus der Öffentlichkeit stehen die Geschäftsleitungen. Doch wichtiger für den Kurs von Unternehmen sind die grossen Investoren. Wer sind sie? Und wie ticken sie? Yvonne Debrunner

Er gehört zu den einflussreichsten Investoren: Peter Spuhler an der Bilanzmedienkonferenz von Stadler Rail im März 2019. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Wem gehören die Schweizer Unternehmen? Wer kontrolliert sie? Das ist gar nicht so einfach festzustellen. Gerade mal ein Fünftel aller Stimmrechte kann bestimmten Aktionären zugeordnet werden, wie eine Studie im Auftrag des Seco von 2019 zeigt. Die Studie versucht dennoch herauszufinden, wer am meisten dieser Stimmrechte kontrolliert – welches also die grössten Aktionäre an der Schweizer Börse sind.

Da der Stimmrechts- und nicht der Kapitalanteil als Messgrundlage dient, zählen die Familien Hoffmann und Schindler Bonnard zu den grössten Aktionären. Sie vereinen dank unterschiedlicher Aktienkategorien hohe Stimmrechtsanteile an Roche und Schindler auf sich. Auch Vermögensverwalter wie Black­Rock oder Capital Group zählen zu den grössten Aktionären in der Schweiz.