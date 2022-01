Umfrage Wahlen Stadt Zürich – Wen werden Sie in den Stadtrat wählen? Am 13. Februar wählt Zürich. Wem werden Sie Ihre Stimme geben? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil.

Wer wird in Zukunft die Stadt regieren: Am 13. Februar entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Foto: Keystone

In wenigen Wochen, am 13. Februar 2022, finden in der Stadt Zürich die Gesamterneuerungswahlen statt. Acht der neun Stadträtinnen und -räte treten erneut zur Wahl an, doch die Zahl der Herausforderinnen und Herausforderer ist gross.

Haben Sie sich schon entschieden, wen Sie wählen werden? Nehmen Sie hier an der Wahlumfrage des «Tages-Anzeigers» teil. Vielen Dank.

TA

Fehler gefunden?Jetzt melden.