Rekurs gegen Projekt zurückgezogen – Wende im Streit um den ZKB-Erlebnisgarten Das Jubiläumsprojekt der ZKB erlitt vor wenigen Wochen einen Dämpfer vor Gericht. Nun kann es trotzdem vorwärts gehen.

Kann fertig gebaut werden: Der geplante Erlebnisgarten der Zürcher Kantonalbank. Foto: PD

Wäre der Traum der ZKB in Erfüllung gegangen, hätten sich diesen Sommer auf der Landiwiese Tausende Besucherinnen und Besucher in ihrem Erlebnisgarten vergnügt und wären mit der Seilbahn über den Zürichsee gegondelt. So hätte sich die Kantonalbank ihr 150-Jahr-Jubiläum vorgestellt. Doch es kam Corona, es kamen die Einsprachen, es kamen die Urteile und entsprechend alles anders als geplant.

Während der Rechtsstreit um die Seilbahn über den Zürichsee immer noch andauert, kann die Kantonalbank zumindest für ihren Erlebnisgarten eine gute Nachricht vermelden. Der Rekurs gegen die bereits halbfertig gebauten Installation wurde zurückgezogen, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag heisst. Den Rekurrenten störte in erster Linie die Dauer, für welche das ZKB-Jubiläumsdorf einen grossen Teil der Landiwiese besetzt (lesen Sie hier mehr dazu).

Eröffnung mit einem Jahr Verspätung

Die Bauarbeiten zur Fertigstellung des Erlebnisgartens werden voraussichtlich im Februar 2021 wieder aufgenommen. Damit könne die Bank den Erlebnisgarten fertigstellen und im Mai 2021 – mit rund einem Jahr Verspätung – eröffnen.

«Es freut uns sehr, dass wir unseren Erlebnisgarten im nächsten Jahr werden realisieren können», wird

Dominique Friedli, Co-Projektleiter der Jubiläums-Aktivitäten, zitiert. Der Entscheid bedeute

eine grosse Erleichterung für rund 300 Kulturschaffende, alle übrigen Partner wie Gastronomen,

Zulieferer, Handwerksbetriebe und Technikerfirmen. Geplant sind neben der Parklandschaft ein Aussichtsturm, ein Gastronomiepavillon mit Restaurant, eine Weinbar und mit Geränkestand und ein Tante-Emma-Laden sowie verschiedene Veranstaltungen.

Waren ursprünglich umzäunt: Die Gebäude des ZKB-Erlebnisgarten im April 2020. Foto: Dominique Meienberg

Bereits im Frühling sorgten die halbfertigen Bauten respektive deren Umzäunung für Schlagzeilen. Weil die Parkflächen während dem Lockdown knapp waren, musste die ZKB in Absprache mit der Stadt das Areal öffnen und allen zugänglich machen.

sip