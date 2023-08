Wende in der Corona-Politik – Nordkorea beendet die totale Abschottung Jetzt also doch: Das Regime von Machthaber Kim Jong-un lockert die Grenzpolitik, mit der es sich vor Corona schützte. Westliche Diplomaten werden wohl trotzdem vorerst draussen bleiben müssen. Thomas Hahn aus Tokio

Besuch an einem nicht genannten Ort: Diktator Kim Jong-un besuchte am Wochenende seine Marine. Foto: AFP

Die Geschichte von der Rückkehr Nordkoreas begann vor etwa zwei Wochen. Da wurden in der Abflughalle des Pekinger Flughafens rund 80 Menschen in weissen Sportanzügen mit nordkoreanischer Fahne auf der Brust gesichtet. Die Delegation war eindeutig auf dem Weg nach Astana in Kasachstan zur Weltmeisterschaft des Taekwondo-Verbandes ITF – und damit das erste nordkoreanische Sportteam im Auslandseinsatz seit Beginn der Pandemie Anfang 2020.