Ikonischer Fotoreporter – Wenige kennen seinen Namen, aber sehr viele seine Bilder Er hat ikonische Fotos von Muhammad Ali oder den brennenden Twin Towers gemacht. Nun zeigt ein neuer Dokumentarfilm die letzte grosse Reise von Thomas Hoepker. Annik Hosmann

Seit über einem halben Jahrhundert bereist Thomas Hoepker mit seiner Kamera die Welt. Foto: Tellfilm/zvg

Thomas Hoepker wollte in den über 50 Jahren in denen er als Fotograf mit der Kamera die Welt bereiste Bilder in der Realität finden. Das sagt er in «Dear Memories». Der neue Dokumentarfilm zeigt die Reise von Thomas Hoepker durch die USA. Es war nach seiner Alzheimer-Diagnose 2017 einer seiner letzten grossen Wünsche: durch Amerika fahren und fotografieren. Bereits 1963 bereiste Hoepker, damals 27 Jahre alt, mit einem Freund, dem Schriftsteller Rolf Winter, drei Monate lang das Land.