Entwicklung auf Bauernhöfen – Weniger Kühe und Schweine,

dafür viel mehr Hühner Die Zürcher Bauern halten fast doppelt so viele Hühner wie vor 20 Jahren. Daniel Schneebeli

Hühnerhaltung wird auch im Kanton Zürich immer beliebter. Foto: Thomas Peter

Die Landwirte versorgen die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und pflegen die Landschaft. Sie verursachen aber auch Umweltprobleme durch ihren Düngereinsatz. Dies wird aktuell im Zürcher Kantonsrat zum Politikum. Wirtschaftlich verliert die Landwirtschaft an Bedeutung, auch weil immer mehr Bauern ihre Höfe aufgeben. Dies sind die wichtigsten Fakten zu den Zürcher Bauern:

Wie sieht die Tierhaltung in der Zürcher Landwirtschaft aus?

Das Konsumverhalten der Menschen spiegelt sich im Nutztierbestand der Zürcher Bauern. Obwohl die Leute am meisten Schweinefleisch essen, geht der Pro-Kopf-Verbrauch sowohl beim Schweinefleisch wie beim Rindfleisch zurück. Pouletfleisch wird hingegen immer mehr gegessen. So halten die Zürcher Bauern heute fast 600’000 Hühner, was fast doppelt so viele sind wie vor 20 Jahren. Bei den Rindern und vor allem bei den Schweinen ist der Trend umgekehrt. Gemäss dem gegenwärtig aktuellsten Zürcher Agrarbericht aus dem Jahr 2018 halten 85 Prozent der Bauernbetriebe im Kanton Zürich Tiere. 43 Prozent sind reine Rindviehbetriebe. Nur ein Prozent hat ausschliesslich Schweine und drei Prozent ausschliesslich Hühner.