Einschränkungen beim öffentlichen Verkehr – Weniger Tramfahrten nach Fussballspielen in Zürich Die Verkehrsbetriebe Zürich schränken ihr Angebot nach Fussballmatches im Letzigrund ein – aufgrund der «kritischen Sicherheitslage».

Waren auch dabei, als die Spiele vor leeren Rängen stattfanden: Fussball-Fans auf der Badenerstrasse unterwegs in Richtung Letzigrund. Foto: Raisa Durandi

Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) sehen sich gezwungen, ab dem Match vom 13. Februar 2022 den öffentlichen Verkehr rund um das Stadion Letzigrund einzuschränken. Es sei nach Fussballspielen in Bezug auf die Sicherheit immer wieder zu kritischen Situationen für Fahrgäste und die VBZ-Mitarbeitenden gekommen, erklärt die VBZ den Schritt am Freitag in einer Mitteilung.

Konkret wird kurz vor Spielende am kommenden Sonntag der Betrieb der Linien 2, 3 und 31 rund um das Stadion Letzigrund für rund eine Stunde unterbrochen, bis sich «die Lage normalisiert hat», heisst es weiter. In dieser Zeit verkehren die Trams und Busse auf diesen Strecken:

Die Tramlinie 2 verkehrt nur zwischen Schlieren Geissweid und Grimselstrasse sowie zwischen Kalkbreite und Bahnhof Tiefenbrunnen.

Die Linie 3 fährt nur zwischen Klusplatz und Kalkbreite.

Die Linie 31 verkehrt nur zwischen Hermetschloo und Bahnhof Altstetten sowie zwischen Hardplatz und Kienastenwies.

Das Verkehrsunternehmen reagiert damit unter anderem auf einen Vorfall im vergangenen Dezember. Damals musste ein Trampilot nach einem Angriff durch Fussballfans ins Spital gebracht werden. Auch im Anschluss an das Stadtzürcher Fussball-Derby zwischen dem Grasshopper Club Zürich und dem FC Zürich vom vergangenen Wochenende kam es gemäss VBZ-Meldung an der Haltestelle Letzigrund zu diversen gefährlichen Situationen. So hätten Personen versucht, auf ein Tram zu klettern und seien dabei den Hochspannungsleitungen gefährlich nahe gekommen.

