Analyse zur Belgien-Niederlage – Brutale Landung – was die Fussballerinnen jetzt lernen müssen Die Chance war erneut riesig, erneut hat sie das Schweizer Nationalteam verpasst. Lange haben die Spielerinnen gefordert, jetzt sind sie unter Zugzwang. Meinung Fabian Sangines

Niedergeschlagene Schweizerinnen: Das Nationalteam verliert gegen Belgien und verpasst die direkte EM-Qualifikation. Bild: Philippe Crochet (Freshfocus)

Es gibt eine Statistik, die Nils Nielsens These eindrucksvoll untermauert. Anderthalb Jahre lang war sein Team ungeschlagen. Nur, seit dem 1:3 im Testspiel gegen Italien im Mai 2019 spielte das Schweizer Nationalteam kaum mehr gegen Auswahlen auf Augenhöhe. Das einzige Ausrufezeichen in dieser Zeit war der 2:1-Sieg im Heimspiel gegen Belgien. Das wurde am Dienstagabend mit dem 0:4 im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg der EM-Qualifikation gegen den gleichen Gegner brutal relativiert. Also suchte Nielsen nach einer Erklärung: «Vielleicht fehlt dem Team bei solch wichtigen Spielen die Erfahrung.» Und: «Das muss man zuerst lernen.»