Winterthurs Erlösung nach 37 Jahren – Wenn Alex Frei den Fussball-Gott anruft Mit dem FCW kehrt ein besonderer Club in die Super League zurück – Baumeister für diesen Erfolg gibt es einige, angefangen beim Trainer. Er steht für die neue Leistungskultur. Thomas Schifferle

Grosse Gefühle im Moment des grossen Erfolges: Trainer Alex Frei mit seinem Präsidenten Mike Keller nach dem 5:0 in Kriens. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Alex Frei tigert herum. Er ist angespannt, wohl bis in die letzte Faser. Mit dem Spiel seines FC Winterthur in Kriens hat das nichts zu tun. Das ist längst entschieden, der FCW führt inzwischen 5:0. Der Barrageplatz ist damit gesichert, «damit haben wir vor diesem Match auch gerechnet», sagt Präsident Mike Keller tief in der Nacht, als er im Fanzug zurück nach Winterthur sitzt, «und alles andere haben wir dem Schicksal überlassen».