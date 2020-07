Nachbarn streiten vor Gericht – Wenn am Gartenzaun die Fetzen fliegen Nebeneinander wohnen führt nicht immer zu freundschaftlichem Verhältnis. Manchmal braucht es wenig, dass an der Grundstücksgrenze die Situation eskaliert. Die sieben spannendsten Fälle. Hans Ulrich Schaad

In den Gärten wird nicht nur friedlich diskutiert. Wenig reicht, dass die Situation aus dem Ruder läuft. Foto: Getty Images/iStockphoto

Wir pflegen mit unseren Nachbarn ein gutes Verhältnis. Man hilft sich mit Werkzeugen aus, hütet gegenseitig die Kinder oder grilliert zusammen. Meist. Denn am Gartenzaun oder der Wohnungstür kann es schon mal zu Konflikten kommen. Sei es, weil ein Baum Schatten wirft oder die Aussicht nimmt, weil Lärm oder Geräusche den Nachbarn stören oder weil ein neuer Farbanstrich nicht gefällt. Manchmal reicht eine Lappalie.

Schnell sind in diesem Fall die Anwälte zur Stelle. Die nachbarschaftlichen Streitereien können gar blutig enden. Kein Wunder, dass sich die Straf- und Zivilgerichte von der regionalen bis zur nationalen Instanz regelmässig mit solchen Vorfällen an der Grundstücksgrenze oder an der Tür der Nachbarwohnung befassen müssen. Hier eine kleine Auswahl von Nachbarschaftskonflikten, die erst vor Gericht beendet worden sind.

Bäumige Aussichten

Manchmal ist es selbst für Richter nicht einfach, in Konflikten zwischen Nachbarn zu entscheiden. So hielt das Berner Obergericht in diesem Fall fest, dass es nicht über das nachbarschaftliche Verhältnis zu befinden habe und schon gar nicht darüber, wer sich wann anständig oder unanständig verhalten habe. In diesem Verfahren ging es nur um einen Ahornbaum und dessen Blätterpracht.

Dieser Ahorn stand im Garten eines Nachbarn und störte einen Liegenschaftsbesitzer massiv. Denn der Baum beeinträchtige die Sicht nach Süden. Weil die Nachbarn auf eine Aufforderung per E-Mail von ihm, sie sollen den Ahorn zurückschneiden, nicht reagierte, schritt der Mann zur Tat. Er schnitt sich seine Bergsicht frei und berief sich auf sein Kapprecht. Es ist das Recht, die Pflanzen des Nachbars zu schneiden, falls sie auf das eigene Grundstück ragen.

Doch dem war nicht so, wie die Staatsanwaltschaft und die Richter nach einer Strafanzeige entschieden. Sie verurteilten den Mann wegen geringfügiger Sachbeschädigung zu einer Busse von 100 Franken. Obwohl die Besitzverhältnisse zwischen den Nachbarparzellen, die sich teilweise im Miteigentum befanden, kompliziert ist und der Baum nahe an der Parzellengrenze steht, kamen die Gerichte zum Schluss, dass der Mann in keinem Fall zur Baumschere hätte greifen dürfen. Denn der Baum ragte nicht auf jenes Grundstück, das dem Beschuldigten allein gehört.

Unerwünschte Geräusche

Eine Frau zeigte ihre Nachbarin an, weil sie in der darüber liegenden Wohnung mit verschiedenen unbekannten Personen äusserst geräuschintensiven Geschlechtsverkehr vollziehe. Es seien deutliche Geräusche sowie Schläge und teilweise auch Stöhnen zu vernehmen. Die Nachbarin sei Sexarbeiterin und empfange in der Nacht Freier. Als Beweis reichte sie eine Vielzahl von selber durchgeführten Schallpegelmessungen ein und einen USB-Stick mit Audioaufnahmen.

Doch die Staatsanwaltschaft nahm das Strafverfahren nicht an die Hand. Zu Recht, wie das Berner Obergericht später entschied und die Beschwerde abwies. Die Protokolle der Schallmessungen zeigten, dass sich die durchschnittliche Lautstärke im Bereich von 40 bis 50 Dezibel bewegte, mit Ausschlägen von bis zu 65 Dezibel. Das entspreche ungefähr der Zimmerlautstärke einer menschlichen Stimme. Ausschläge von 80 oder gar 100 Dezibel, wie von der Anzeigerin ins Feld geführt, seien nicht zu hören. Hinweise auf übermässigen Lärm durch Geschlechtsverkehr lägen nicht vor. Daran würden auch die wortreichen Ausführungen nichts ändern.

Der vermeintlich falsche Farbton

Manchmal braucht es wenig, dass ein Nachbar den Behördenapparat in Gang setzt. In einem scheinbar ruhigen Einfamilienhausquartier in einer Berner Gemeinde strich ein Hausbesitzer die abgewitterten Garagentore neu. Weil das Grau etwas zu dunkel geraten war, malte er helle Längsstreifen auf. Das passte dem Nachbarn nicht, und er schaltete die kommunale Baubehörde ein. Diese kam nach einem Augenschein zum Schluss, dass der Neuanstrich eine Baubewilligung brauche. Sie verfügte den Baustopp und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands.

Nun wurde es dem Hausbesitzer zu bunt, und er wehrte sich bei der kantonalen Baudirektion gegen die Verfügung. Mit Erfolg. Der Kanton gab ihm auf der ganzen Linie recht, es brauche keine Baubewilligung. Der Farbton sei diskret und orientiere sich an der Fassade. Zudem seien die Garagentore von untergeordneter Bedeutung und vom öffentlichen Raum nicht einsehbar. Was wie eine vermeintlichen Posse aussieht, ist, so hört man im Dorf, ein weiteres Kapitel in einem kräftezehrenden Nachbarschaftskonflikt.

Das liebe Vieh

Ein Klassiker unter den Nachbarschaftskonflikten ist das Bimmeln von Kuhglocken. So wollte ein Hausbesitzer mit einer Klage erreichen, dass das weidende Vieh auf zwei nahen Wiesen zwischen 20 und 7 Uhr keine Treicheln, Schellen oder Glocken tragen dürfe. Durch das nächtliche Geläut würden er und seine Frau gesundheitliche Schäden davontragen. Das Schlafen mit offener Balkontür sei kaum möglich.

Doch alle Instanzen bis zum Bundesgericht wiesen die Klage ab. Ein Richtergremium nahm sogar einen Augenschein auf dem Balkon und stellte fest, dass das Bimmeln gut, aber nicht sehr laut zu hören sei. Weiter gehöre das Geläut von Glocken und Treicheln in dieser Gegend seit Jahrzehnten zum Ortsgebrauch. Das Gericht wies zudem darauf hin, dass das Ehepaar sein seit 25 Jahren bewohntes Haus erst kürzlich renoviert, und das Schlafzimmer neu gegen die Landwirtschaftszone ausgerichtet habe. Die vom Vieh verursachten Immissionen seien nicht übermässig und müssten vom Ehepaar toleriert werden. Nicht ganz unerheblich: Die Luftdistanz zwischen dem Grundstück des Ehepaars und den beiden fraglichen Weiden beträgt zwischen 280 und 500 Meter.

Keine Waffe für Streitsüchtigen

Der Streit zwischen diesen Nachbarn in Deutschfreiburg schwelte schon längere Zeit. Es ging unter anderem um eine Beiz, die Zufahrtstrasse und Parkplätze. Ein Mann, der weiter unten wohnte, störte sich am zunehmenden Verkehr auf der Strasse Richtung Restaurant. Er hatte Angst um die Verkehrssicherheit. Ausserdem warf er der Behörde vor, nichts gegen die Parkplatzsituation zu unternehmen, diese sei nicht rechtskonform. Um diesen Misstand bekannt zu machen, stellte er auf seinem Grundstück Plakate auf und verteilte Flyer auf den parkierten Autos. Er entfernte auch Wegweiser und Werbetafeln des Restaurants.

Diese Auseinandersetzung führte zu zwei Polizeieinsätzen. In denen konnte sich der Mann nicht immer beherrschen und musste sogar in Handschellen gelegt werden. Als der rund 60-Jährige kurz darauf bei den kantonalen Behörden ein Gesuch um die Erteilung eines Waffenerwerbsscheins einreichte, schrillten die Alarmglocken. Er erhielt eine negative Antwort. Die Kantonspolizei begründete dies mit den Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Nachbarschaftsstreit. An dieser Beurteilung hatte das Kantonsgericht nichts auszusetzen. Bei dieser Ausgangslage mit schwelendem Konflikt und Misstrauen in Behörden bestehe ein Grund zur Annahme, dass eine Fremdgefährdung durch Waffenmissbrauch nicht auszuschliessen sei. Nicht abnehmen wollte ihm das Gericht, dass er die Waffe zu Sportzwecken anschaffen wollte, um mit seiner Frau in einem Schiessverein tätig zu sein.

Die Eskalation

Diese Wildwestszene ereignete sich vor rund acht Jahren. Ein Mann, damals Mitte fünfzig und betrunken, geriet mit der Nachbarin in ein Wortgefecht wegen spielender Kinder. Im Rahmen dieser verbalen Auseinandersetzung betitelte er die Frau als Schlampe und mit weiteren derben, nicht druckfähigen Ausdrücken. Das rief den Partner der Frau auf den Plan.

Auf dem Rasenplatz kam es zur einer verhängnisvollen Begegnung. Der Partner der Nachbarin schlug den Mann vermutlich mit einem Holzstock. Die Folge davon waren eine Hirnerschütterung, ein gebrochenes Schlüsselbein, eine Brustkorbprellung und eine gebrochene Rippe. Der Angreifer wurde wegen versuchter schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen.

Für das Opfer hatte der Vorfall nicht nur körperliche, sondern auch finanzielle Folgen. Die Versicherung kürzte ihm das Taggeld um die Hälfte. Das Bundesgericht bestätigte diesen Entscheid. Eine solche wiederholte Beschimpfung sei als grobe Provokation zu werten, die geeignet sei, eine gewalttätige Reaktion auszulösen. Diese sei zwar in der Tat unverhältnismässig ausgefallen und verwerflich, jedoch nicht derart aussergewöhnlich. Das Berner Verwaltungsgericht hatte das noch anders gesehen. Mit einer Reaktion in dieser Härte und Brutalität müsse man nicht rechnen.

Die Polizisten als Verlierer

Die Meldung an die Berner Kantonspolizei war gut gemeint. Ein Mann rief an, weil er sich Sorgen um seinen Nachbarn machte. Aus dessen Wohnung war seit geraumer Zeit Hundegebell zu hören. Als die Polizei zwei Stunden später auftauchte, vernahm sie weiterhin Hundegebell. Dazu lief der Fernseher, durch das Fenster sahen die beiden Beamten einen am Boden liegenden Ventilator. Der Bewohner, der gemäss einer Passantin im Rollstuhl sitzt, konnte telefonisch nicht erreicht werden. Auch die Mutter konnte nicht weiterhelfen.

Weil auf das Klopfen an der Tür niemand reagierte, dachten die Polizisten, es handle sich um eine Notsituation, und drangen in die Wohnung ein. Die Tür war unverschlossen, jedoch innen mit einer Vorhängekette gesichert, welche die Polizisten mit einem Seitenschneider durchtrennten. In der Wohnung trafen sie auf den Normalzustand.

Das Eindringen gefiel dem Bewohner gar nicht, und er zeigte die Polizisten wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung an. Die Staatsanwaltschaft wollte das Verfahren nicht an die Hand nehmen, wurde aber vom Obergericht dazu verknurrt. Es sei kein klarer Fall von Straflosigkeit. Die Polizisten hätten die Wohnung nicht ohne Zustimmung der übergeordneten Behörden betreten dürfen. Und in ihrem Rapport hatten sie nicht geschrieben, dass unmittelbar Gefahr im Verzug sei.