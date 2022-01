Theaterkritik: «Der Ring des Nibelungen» – Wenn Brünnhilde strippt und wütet Am Pfauen in Zürich hatte eine «korrigierte» Fassung von Richard Wagners «Ring des Nibelungen» Premiere. Und ist richtig so. Alexandra Kedves

Musical Director Black Cracker und Maja Beckmann als Fricka in Christopher Rüpings Zürcher «Der Ring des Nibelungen». Foto: Sabina Boesch

Am Schluss dürfen wir alle über den Bootssteg gehen und uns auf der Bühne, dem Schiff der Elenden dieser Erde, eine Kerze für die Kommunion abholen. Also für die Gemeinschaft, die wir nun selbst schaffen sollen.

Während der gesamten Aufführung von «Der Ring des Nibelungen» hat das Ensemble nebenbei im Fond der Pfauenbühne eine kleine Kerzengiesserei betrieben: Wachsstücke gebrochen, den grossen Trichter befüllt, die Farbzugaben gecheckt, Förmchen bereitgestellt, die verfestigten Kerzen dann daraus herausgelöst und in der Vitrine gekühlt. Jetzt geben die neun Performerinnen und Performer diese Gemeinschaftsprodukte weiter mit der priesterlichen Ansage: «In vier Stunden wurden sie hergestellt, vier Stunden brennen sie, nehmt sie und zündet sie an, während ihr jemandem zuhört, der sonst kaum Gehör findet.»

Nein, unterstreicht der Dramatiker Necati Öziri im Programmheft, dieses Theater sei keine moralische Anstalt – aber eine empathische. Durchaus. Wo singuläres Genietum, Grössenwahn, Rassismus und Überlegensheitsfantasien waren, soll Kollektiv, Gleichheit, Menschlichkeit werden, gelebte Gegenkunst. Der amerikanische Rapper, Performer, Musiker und Videokünstler Black Cracker, der hier zusammen mit dem deutschen Musiker Jonas Holle als Musikdirektor zeichnet, spricht von Christopher Rüpings «zärtlicher Regie» und davon, dass es um «Heilung» gehe an diesem Abend, nicht um Show.

Tatsächlich: Show ist anders. Was hier funkelt und sprüht, sind weder die Action noch die Ausstattung. Sondern das, was Öziri selbst als Bühnenessay bezeichnet. Acht Figuren und ausserdem sich selbst hat der deutsch-türkische Autor lange Monologe in den Mund gelegt: Vorgeschichten, Drumherum-Geschichten, Nach-Geschichten. Astreine Rollenprosa, hauptsächlich für die «Ausgebeuteten» des Werks, für die Frauen, Zwerge, Riesen (Steven Sowah, Benjamin Lillie); Siegfried, Hagen, Gunther, Mime und etliche andere Wagner-Gestalten bekommen keine Zeile.

Wiebke Mollenhauers Brünnhilde bei der Kerzenherstellung. Foto: Sabina Boesch

Erst mal aber gibts den Prolog für den mitspielenden Autor. In Jogging-Outfit und Turnschuhen erklärt er, wieso er sich überhaupt auf so eine «Korrektur» der 16-stündigen Wagnerschen Tetralogie, die 1876 in Bayreuth uraufgeführt wurde, eingelassen hat – wo man da ja eigentlich nur scheitern kann. Dass er mitmachen wollte bei dieser Suche nach Identität, ohne die seine zu verraten, ohne seinen Onkel im Stich zu lassen, der mit klassischer Musik nichts anfangen kann; nicht als exklusiver Alibi-Ausländer, sondern als inklusiver «Wir»-Träumer, der keinen Vers Wagners behält ausser einem spöttischen «Weia, Weia, Waga!».

Bei Öziri haut Yodit Tarikwas Mutter Erda ganz ungerührt eine aktuelle Untergangsprophezeiung heraus: «Eure Demokratie ist nur noch Kampf um Likes. Eure Handlung nur Performance. Lass fahren … Wir sehen uns zur After-Hour der Geschichte.» Nils Kahnwalds Zwerg Alberich rast gegen die Götter, schildert seine Zeit als Mobbingopfer, seinen Rückzug ins Incel-Tum, die Abhängigkeit von Äusserlichkeiten und vom Applaus der anderen. Aber er plant den Widerstand gegen diese hohlen Gottheiten. «Was ist ein Gott neben einem Gottlosen?»

Auch Maja Beckmanns Fricka löst sich von Göttergatte Wotan. Denn sie trägt die Tarnkappe namens Alter: Wotan sieht sie nicht mehr; sie aber wird sich neuer Möglichkeiten bewusst. Und Wiebke Mollenhauers Wotan-Tochter Brünnhilde mit dem Korsett über dem lila Jogginganzug hat genug davon, Papas Liebling zu sein, und legt kurz einen halben Strip-Dance hin. Sie wäre der bessere Siegfried, der bessere Thronfolger, brüllt sie dann und gibt zu den Lyrics «Mein Geschlecht!» eine rachsüchtige «Königin der Nacht»-Einlage. Mozart statt Wagner.

Matthias Neukirchs wunderbar abgehalfterter Wotan (links) kommt in seinem Umfeld nicht gut an. Foto: Sabina Boesch

Die Musik ist da sowieso ein Kunstwerk für sich – und als LP beim Schauspielhaus erhältlich. Acht Künstlerinnen und Künstler aus der zeitgenössischen Musikszene Berlins haben in ihrer Auseinandersetzung mit Richard Wagner eigenständige Kompositionen entwickelt; die zwei Musikdirektoren führten sie zusammen, und DJ Black Cracker wummert den elektronischen Sound live auf die Bretter. Percussion, Atmosphärisches, hallende Lyrics, zwischenrein Raps und Rockiges. Da ein «Walkürenritt»-Zitat, dort ein «Trauermarsch»-Takt. Wagner mal auf Koks, mal eher bekifft.

Richtiges Schauspielertheater ist das dann, wenn etwa der umwerfende Matthias Neukirch seinen abgehalfterten Wotan gibt. Der Macho-Theaterintendant kommt in der neuen Welt der politischen Korrektheiten und Empfindlichkeiten nicht zurecht und erfährt Grösse nur noch, wenn ihn ein kleiner Plattformlift über die Köpfe der jungen Generation nach oben fährt.

Rüpings «Ring» ist eher evangelisch als katholisch

Überhaupt: Der für seine letzte Arbeit am Schauspielhaus Zürich vielfach ausgezeichnete Regisseur Christopher Rüping (»Einfach das Ende der Welt») und auch sein Autor beherrschen bitteren Witz ebenso wie blödelnde Komödie und brechen von vornherein jeden Bombast. Die schlichte, messianische Botschaft von der Erhebung derer, die da mühselig und beladen sind, kriegt gerade durch den trockenen Vortrag Kraft.

Klar, bei vier Stunden Monolog-Musik an der Rampe – samt teils hingewackelten Übergängen – zieht uns nicht jede Minute in die Theaterkommunion hinein, trotz flockiger Interaktionen mit dem Publikum. Es wurde auch keine Verzauberung mittels visueller Poesie versucht, keine Wuschigkeit in den Kopf hineingekitzelt, kein sentimentales Sausen ins Herz. Überwältigung wäre ohnehin gegen das Konzept gewesen, das man hier spüren darf und auch soll, Rüpings «Ring» ist eher evangelisch als katholisch. Und falls man den grossen, dunklen Schatten des Genies hatte erleben wollen, ist man hier falsch. Es wär auch ohne ihn gegangen, er ist eher Sprungbrett als Korrekturvorlage. Stattdessen ist eben etwas ganz Eigenes entstanden – und gelungen.

