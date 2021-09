Interview mit Ex-Drogendealer - «Wenn Carnival war, bin ich mit Freunden hin, alle bereit zum Kampf»

Meine Diamantzähne kosten 3000 Pfund. Als eine Ex-Freundin von mir die Grillz zum ersten Mal sah, erklärte sie mich für verrückt. Sie meinte, ich soll doch das Geld nicht für so was ausgeben, sondern sparen, für unser gemeinsames Leben. Da hab ich gesagt: Ich könnte morgen tot sein, keiner weiss, was passiert. Ich versuche zu leben. Und zwar jetzt.

Was bedeutet Ihnen der Zahnschmuck?

Das ist ein Identitätsding, ein Statussymbol in der Londoner Gang-Kultur. Wenn Sie in einem reichen Viertel der Stadt unterwegs sind, werden Sie keinen sehen, der so was trägt. Grillz sind Ausdruck einer Welt, die für Elend steht, so wie die Blocks in South Kilburn, wo ich herkomme. Die Leute, die dort wohnen, wissen, was unten sein bedeutet. Sie wollen zeigen, dass sie anders sind; sie wollen auffallen, mit ihrer Kleidung, mit ihrem Verhalten. Die Grillz sind ein Ausdruck von Stolz, es in diesem Elend zu etwas gebracht zu haben. Alle Drogendealer aus der Gegend tragen Grillz, Diamantketten und Diamantringe.