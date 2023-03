Vergehen von Staats- und Regierungschefs – Wenn das Amt nicht vor Prozessen schützt In den USA wird mit Donald Trump erstmals Anklage gegen einen US-Präsidenten erhoben. In anderen Demokratien stehen jedoch immer wieder Staats- oder Regierungschefs vor Gericht – auch amtierende. Eine Übersicht. Zita Affentranger Oliver Meiler Enver Robelli Vincenzo Capodici Dominique Eigenmann

Kommt als erster US-Präsident vor Gericht: Donald Trump vor Anhängern in Washington im Januar 2021. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

In den USA ist von einem historischen Entscheid die Rede: Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika wird einem früheren Staatschef und aktuellen Kandidaten für das Präsidentenamt offiziell ein Verbrechen vorgeworfen. Donald Trump dürfte nächste Woche im New Yorker Gerichtsgebäude wie ein beliebiger Beschuldigter behandelt werden: Fotos, Abgabe von Fingerabdrücken, vielleicht sogar Handschellen. Die Stimmung in den USA ist aufgeheizt, der Entscheid vergrössert die tiefe Spaltung im Land massiv, die Anklage wird zu einem Stresstest der US-Demokratie. Der Präsident verfügt schliesslich nicht nur über sehr viel reale politische Macht, ihm wird vom Volk seit George Washington auch traditionell viel Verehrung entgegengebracht.

In anderen Rechtsstaaten hat die Justiz weniger Berührungsängste mit Staats- oder Regierungschefs, Verfahren gegen hochrangige Politiker sind keine Ausnahme und gehören zur Normalität. Es zeigt sich jedoch auch in Fällen von Israel bis Frankreich, dass solche Prozesse gegen ehemalige oder gar amtierende Machthaber in der Politik eine höchst gefährliche Dynamik entwickeln können.

Israel: Amtierender Premier Netanyahu vor Gericht



Versucht, dem Prozess mit einer radikalen Justizreform zu entkommen: Israels Premierminister Benjamin Netanyahu. Foto: Abir Sultan (AP)

In Israel steht kein ehemaliger Präsident, dafür der amtierende Premierminister vor Gericht. Benjamin Netanyahu wurde bereits 2019 wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue in drei Fällen angeklagt, ein Jahr später wurde das Verfahren eröffnet. Netanyahu, der sich selbst gern als Opfer von Staatsanwaltschaft, Richtern, Medien und Polizei inszeniert, setzt seither alles daran, den drohenden Sanktionen zu entkommen. Auch die umstrittene Justizreform, welche Massenproteste ausgelöst und das Land die letzten Wochen ins Chaos gestürzt hat, dient diesem Zweck: Der geplante grundsätzliche Umbau des Systems würde es Netanyahu letztlich erlauben, bei der Ernennung jener Richter mitzureden, die in seinem Prozess urteilen.

Zudem wird mit der Reform die Absetzung des Premierministers grundsätzlich erschwert: Die sogenannte Lex Netanyahu wurde gleich als erste Vorlage im Eilverfahren verabschiedet. Der Premier kann nun nicht mehr wegen Korruptionsvergehen abgesetzt werden. Wegen der massiven Proteste und Streiks hat Netanyahu die Justizreform inzwischen zwar auf Eis gelegt. Doch damit ist sie keineswegs vom Tisch: Die Vorlage soll in den nächsten Wochen erneut ins Parlament eingebracht werden.

Dabei ist Netanyahu nicht der einzige israelische Premierminister, der angeklagt wurde. Ehud Olmert, der 2006 bis 2009 Ministerpräsident war, wurde 2012 wegen Untreue schuldig gesprochen und musste sogar für 16 Monate ins Gefängnis. Es war das erste Mal, dass ein früherer israelischer Regierungschef verurteilt wurde.



Italien: Dutzende Prozesse gegen Berlusconi

Wurde Dutzende Male angeklagt, verurteilt wurde er aber nur einmal: Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi vor Gericht im Jahr 2014. Foto: AFP

Mit der Zeit haben sich die Italiener an Verfahren gegen den früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gewöhnt. Die Premiere aber war eine Sensation, sie trug sich am 22. November 1994 zu. Berlusconi war damals zum ersten Mal Regierungschef und erst sieben Monate im Amt, die Erste Republik war gerade im Korruptionssumpf von Tangentopoli untergegangen. In Neapel fand eine internationale Konferenz über organisiertes Verbrechen statt, der er vorsass, da erreichte ihn der Bescheid aus Mailand, dass gegen ihn ermittelt wurde im Zusammenhang mit seinem Fernsehimperium. Die Nachricht ging um die Welt. Es ist bis heute umstritten, ob diese Anklage zum Sturz seiner Regierung führte. Fakt aber ist: Berlusconi stürzte zwei Monate später.

Über die Jahre kamen so viele weitere Prozesse hinzu, ungefähr drei Dutzend wegen aller möglicher mutmasslicher Vergehen, dass die Italiener den Überblick verloren – und zusehends auch das Interesse. Berlusconi gewann ja auch zwei weitere Male die Wahlen. Seine Wähler glaubten der Darstellung, er werde von der Justiz verfolgt. Er hatte gute Anwälte, die zogen die Verfahren mit Tricks und Unpässlichkeiten ihres Mandanten in die Länge. Da Italiens Justizsystem drei Gerichtsinstanzen zählt, verjährten in vielen Fällen die Tatbestände. Nur ein einziges Mal wurde er bisher letztinstanzlich verurteilt: 2013, wegen Steuerbetrugs. Er verlor seinen Sitz im Parlament und wurde für fünf Jahre mit einem Ämterbann belegt. Nun ist Berlusconi 86 Jahre alt und sitzt wieder im Senat; seine Partei Forza Italia ist Juniorpartnerin in der Rechtsregierung von Giorgia Meloni.

Österreich: «Freunderlwirtschaft» des Sebastian Kurz

Soll Boulevardmedien mit öffentlichen Geldern gefüttert haben: Der ehemalige österreichische Kanzler Sebastian Kurz bei einer Untersuchung zum Ibiza-Skandal 2020. Foto: Helmut Fohringer (AFP)

Jedes Land hat seine Eigenheiten, wenn es um Korruption geht. In Österreich nennt man das Übel beschönigend «Freunderlwirtschaft»: Eine Hand wäscht die andere, jeder kennt jeden. Am Donnerstag wurde bekannt, dass gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz Ermittlungen wegen Korruption eingeleitet wurden. Er soll die Boulevardmedien mit öffentlichen Geldern gefüttert haben, im Gegenzug berichteten sie mehr als wohlwollend über ihn und seine Partei. Diese Affäre zwang Kurz 2021 zum Rücktritt.

Die Justiz bekundet oft Mühe, gegen das Phänomen der «Freunderlwirtschaft» vorzugehen, weil sie von der Regierung attackiert wird. Der frühere Vizekanzler Heinz-Christian Strache, bekannt aus der sogenannten Ibiza-Affäre, die 2019 zum Sturz der ersten Regierung von Sebastian Kurz führte, wurde Anfang Januar in einem Korruptionsprozess freigesprochen. Es ging um die Begünstigung einer Privatklinik.

Die Elite des Landes steht seit Jahren im Visier der Ermittler. Österreichische Regierungschefs werden oft als «Schweigekanzler» tituliert, weil sie sich über unangenehme Themen nicht äussern. «Schweigekanzler» wurde 2005 und 2018 zum österreichischen Wort des Jahres gewählt. Sinnbildlich für die österreichische Korruptionskultur ist die Eurofighter-Affäre aus dem Jahr 2002: Beim Kauf neuer Kampfflugzeuge flossen offenbar 100 Millionen Euro Schmiergelder. 2020 wurden die Ermittlungen eingestellt. Ganz vergeblich ist die Arbeit der Justiz aber nicht: Immerhin haben ihre Ermittlungen nur in den vergangenen fünf Jahren zum Sturz von zwei Regierungen geführt.

Frankreich: Sarkozy zweimal zu Haftstrafen verurteilt

Bestechung und unerlaubte Einflussnahme auf die Justiz? Nicolas Sarkozy beim Berufungsprozess im letzten Dezember in Paris. Foto: AFP

Seit er nach der Wahlniederlage von 2012 den Élyséepalast verlassen hat, kämpft der in viele Affären verstrickte Nicolas Sarkozy um seinen Ruf und gegen die Justiz. In zwei Fällen ist der französische Ex-Präsident verurteilt worden, beide Male ist er in Berufung gegangen.

Der einstige Star der französischen Konservativen wurde zunächst im März 2021 wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme auf die Justiz zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren verurteilt – davon zwei Jahre auf Bewährung und ein Jahr unter elektronischer Überwachung zu Hause. Laut Anklage soll Sarkozy 2014 versucht haben, über seinen Anwalt und einen hochrangigen Justizbeamten an Ermittlungsergebnisse in einer anderen Affäre, in die er verwickelt war, heranzukommen.

In einem weiteren Verfahren wurde Sarkozy im September 2021 wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt. Im Wahlkampf 2012 soll «Sarko», wie der Ex-Staatschef auch genannt wird, die erlaubten Ausgaben um über 20 Millionen Euro überschritten und dies verschleiert haben. Während zwei Berufungsverfahren in Gang sind, laufen Strafuntersuchungen in anderen Fällen. So ermittelt die Justiz wegen Zahlungen des damaligen libyschen Diktators Muammar al-Ghadhafi für Sarkozys Wahlkampf 2007.

Der heute 68-jährige Sarkozy ist nicht der erste Ex-Staatschef Frankreichs, der verurteilt worden ist. Sein Vorgänger Jacques Chirac war 2011 wegen Veruntreuung und Vertrauensbruchs in seiner Zeit als Pariser Bürgermeister zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden.

Deutschland: Prozess gegen Bundespräsident Wulff

Vom Vorwurf der Vorteilsannahme freigesprochen: Der einstige Bundespräsident Christian Wulff im Gericht in Hannover 2014. Foto: Tobias Schwarz (AFP)

In Deutschland kam es 2013/14 zu einem Prozess gegen den vormaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, an dessen Ende dieser vom Vorwurf der Vorteilsannahme jedoch freigesprochen wurde. Medien hatten zwischen Dezember 2011 und Februar 2012 Vorwürfe erhoben, dass sich das Staatsoberhaupt in seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident von einem Filmproduzenten teure Reisen nach Sylt und ans Oktoberfest habe bezahlen lassen. Als die Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleitete, trat der Christdemokrat am 17. Februar 2012 nach 598 Tagen vom Amt des Bundespräsidenten zurück.

Wulff, dem Medien generell vorwarfen, sich von reichen Unternehmern begünstigen zu lassen und Privatleben und Amt nicht genügend zu trennen, beharrte stets auf seiner Unschuld. Entsprechend verweigerte er eine Geldzahlung, um einen Prozess zu vermeiden. Vor Gericht blieb von den Vorwürfen am Ende nichts übrig: Wulff wurde vollumfänglich freigesprochen. Viele Beobachter halten die mediale und staatsanwaltschaftliche «Jagd auf Wulff» im Nachhinein für überzogen. Der einflussreiche Kommentator Heribert Prantl von der «Süddeutschen Zeitung», früher selbst Staatsanwalt, nannte das Strafverfahren «ein Muster für Unverhältnismässigkeit». Die Ankläger in Hannover hätten das Verfahren nach den erfolglosen Ermittlungen einstellen oder aber vor Gericht selbst einen Freispruch beantragen müssen.

