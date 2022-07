«Wenn ich am Meer bin, ist ‹Happy› mein Vorname», las ich gestern in einem sozialen Netzwerk. Darunter ein Bild einer Person, der ich nur einmal begegnet bin, von der ich nun aber weiss, dass sie in den Ferien eine gestreifte Badehose trägt. Und dass sie am Meer besonders glücklich ist – so wie ich.