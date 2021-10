Vernachlässigte Hausbesuche – Wenn der Arzt zu Hause Schlimmeres verhindert Obwohl die Zahl betagter Menschen zunimmt, gehen Schweizer Ärztinnen und Ärzte immer seltener zu ihnen nach Hause. Fachleute befürchten verschleppte Diagnosen und mehr Spitaleinweisungen. Felix Straumann

Hausarzt Oliver Senn misst zu Hause bei seinem Patienten Walter Bussohn den Blutdruck. Foto: Dominique Meienberg

Man will sich ja eigentlich nichts anmerken lassen. Allerdings, ganz ohne Vorbereitung ist das nicht so einfach: Die Füsse sind leicht geschwollen und bis zu den Waden fleckig in verschiedenen Schattierungen von Weiss über Violett bis Braun. Hausarzt Oliver Senn hingegen ist begeistert: «Die Schwellung hat stark abgenommen, und auch die Haut sieht definitiv viel besser aus», sagt er nicht ohne Stolz über seinen Behandlungserfolg und belegt diesen auch gleich mit Fotos. Tatsächlich: Es ist nicht lange her, da waren die Füsse offen, eitrig, voller Wundschorf. «Noch vor zwei Wochen konnte der Patient kaum gehen.»