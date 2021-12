Dümmer, als die Polizei erlaubt – Wenn der Betrüger ein Anfänger ist Die Zürcher Polizeikorps haben auch im eher anstrengenden Jahr 2021 wieder haarsträubende und komische Fälle erlebt. Daniel Schneebeli

Falsche Einbrecher, entlaufene Tiere, gedankenlose Tierhalter, unbeholfene Betrüger: Sie beschäftigten die Zürcher Kantonspolizei und die Stadtpolizeien von Zürich und Winterthur im zu Ende gehenden Jahr. Ein Potpourri der kuriosesten Fälle des Kalenderjahres 2021.

Januar

Knallender Streich: In einem Mehrfamilienhaus in Embrach schreckt eine Frau mitten in der Nacht aus dem Schlaf auf. In der Nachbarwohnung hört sie ein ständiges sich wiederholendes Knallen. Als sie im Treppenhaus Nachschau hält, steckt bei der fraglichen Wohnung von aussen der Schlüssel im Schloss und drinnen knallt es weiter. Das kommt der Frau noch verdächtiger vor. Statt selber nachzuschauen, zieht sie es vor, die Kantonspolizei zu alarmieren. Diese rückt mit einer Patrouille aus. Als die Polizistinnen und Polizisten in die Wohnung eindringen, ist sofort klar, dass sich hier ein Waffeneinsatz erübrigt. Der Wohnungsinhaber ist damit beschäftigt, Ballone zu zerplatzen, mit denen seine Kollegen in seiner Abwesenheit die Wohnung gefüllt haben. Anders war es ihm nicht möglich, zum Zähneputzen ins Badezimmer vorzudringen.