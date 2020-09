Regionalfussball unter Druck – Angst vor Ansteckungen: Wenn der Chef wegen Covid-19 rot sieht Mit dem Coronavirus infizierte Spieler, Teams in Quarantäne, verschobene Partien – der Zürcher Regionalfussball droht arg ins Stocken zu geraten. Trotz klarer Vorschriften und Rechtslage herrscht Verunsicherung. Dominic Duss

Ein Schiedsrichter zeigt einem Spieler die Rote Karte: Dies würden einige Arbeitgeber symbolisch auch gern mit Angestellten tun, die Fussballspielen. Foto: Markus Grunder

«Vier bis sechs Fälle pro Woche im ganzen Gebiet», zählt der Fussballverband Region Zürich (FVRZ) laut Willy Scramoncini aktuell. «Das sind erfreulicherweise weiterhin wenig», ergänzt der Leiter der Abteilung Spielbetrieb. Doch was ist, wenn die Corona-Fallzahlen in Fussballclubs und auf deren Plätzen schlagartig ansteigen? «Dann appellieren wir weiterhin an die Vereine, die Schutzmassnahmen strikt einzuhalten», antwortet Scramoncini. Ein Saisonabbruch sei wenn immer möglich zu vermeiden.