Langjähriger Danone-Chef gefeuert – Wenn der Konzernchef zu umweltfreundlich ist Der als besonders nachhaltig geltende Konzern Danone feuert seinen Topmanager. Dessen Fokus auf Umwelt- und soziale Themen kam nicht überall gut an. Erich Bürgler

Emmanuel Faber stand seit 2014 an der Spitze von Danone. Jetzt musste er gehen. Foto: imago images/IP3press

Globale Lebensmittelkonzerne sind böse. So lautet oft der Tenor in sozialen Medien, wenn es um Umweltthemen wie Palmöl, Plastik oder Trinkwasser geht. Emmanuel Faber prägte ein anderes Bild des internationalen Multis Danone. Als Unternehmensleiter und Präsident des Verwaltungsrates trimmte er den Konzern auf Nachhaltigkeit. In unabhängigen Bewertungen erreicht Danone diesbezüglich Spitzenwerte und schneidet damit besser ab als Konkurrenten – wie der Schweizer Konzern Nestlé.

Faber machte Danone zum «Unternehmen mit einer Mission» und verpflichtete den Hersteller von Activia-Joghurt und Evian-Wasser, einer ehrgeizigen ökologischen und sozialen Agenda zu folgen. Dazu gehören «die Bewahrung des Planeten und die Erneuerung seiner Ressourcen» sowie «die Verbesserung der Gesundheit der Menschen durch ein gesünderes Produktportfolio».