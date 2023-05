Mountainbike-Spektakel in Chur – Wenn der Superstar im Hinterhof campiert In Chur hat sich die Crème de la Crème der Mountainbikeszene gemessen. Beim Rennen durch die Stadt gingen die Fans auf Tuchfühlung mit ihren Idolen. Pia Wertheimer

Churs Strassen: Eine Stadt kommt unter die Räder

Die beiden Schweizerinnen Alessandra Keller (vorne) und Sina Frei beendeten das Rennen auf dem 4. beziehungsweise dem 3. Rang. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Die Churer Innenstadt erwacht langsam – so wie jeden Sonntagmorgen. Im Café beim Kunstmuseum richten zwei Kellnerinnen die Terrasse her – so wie jeden Sonntagmorgen. Doch kaum trudeln die ersten Gäste ein, wird klar – dieser Sonntagmorgen ist nicht wie jeder andere.