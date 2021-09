Theaterstück über Parkinson – Wenn der Vater langsam den Verstand verliert

Diagnose: Parkinson. Katharina Cromme bringt mit «Die letzten Tage der Kindheit» in der Photobastei eine Krankheit auf die Bühne. Stefan Busz

Ein ganz besonderer Ton durchzieht dieses Stück: «Die letzten Tage der Kindheit». Foto: Mali Lazell

Photobastei, 2. Stock. Hier probt das Institut für bewegende Künste sein neues Stück. Wir schauen kurz hinein in dieses Zimmer, das in diesem Theater ein Krankenzimmer ist.

«Bist du ein positiver Mensch?», fragt die Tochter. «Im Prinzip ja», sagt der Vater. Er liegt im Bett, die Tochter ist auf Besuch. Sie reden über ganz viele Sachen. Wie es ihm so geht? Was sie in letzter Zeit so gemacht hat? Die beiden verstehen sich, wenn sie auch nicht immer verstehen, was der andere sagt. «Du kannst auch Unsinn erzählen», sagt die Tochter, «das machen die meisten Leute.»