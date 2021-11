Geheimtipp Pischa – Wenn der vergessene Berg ruft Das einstige Skigebiet Pischa bei Davos hat sich neu erfunden – als Tummelplatz für Naturliebhaber und Anhängerinnen von Wintersportarten, die ohne Skilift und Kunstschnee auskommen. Silvia Schaub

Keine Skilifte, kein Rummel: Das Skigebiet Pischa, das einst Skifahrerinnen und -fahrer en masse anlockte, hat sich zum Paradies für Naturliebhaberinnen und Skitouren-Fans gewandelt. Foto: Nico Schärer

Es ist nicht leicht, die Felle perfekt auf die Ski zu bringen. Walter von Ballmoos, gross gewachsen und mit Vollbart, erklärt es nochmals genau: «Erst am Skispitz einhängen, dann herunterziehen und gut andrücken, damit es keine Wellen gibt. Und nun die Felle hinten am Ski fixieren.»

Das Aufziehen der Felle will geübt sein. Foto: Nico Schärer

Wir stehen am Hang unterhalb der Bergstation Pischa und müssen schauen, dass wir das Gleichgewicht nicht verlieren. Da wird es einem selbst bei Minus 12 Grad Celsius ganz schön warm.

Endlich kann es losgehen. «Schaut her», ruft der Bergführer. «Schön gleiten, nur die Fersen anheben und schieben.» Vorsichtig wagen wir die ersten Schritte auf den Tourenski und sind stolz, dass es so gut klappt.

Schon bald haben wir die erste Kuppe geschafft. Selbst das Wenden im steilen Gelände geht ordentlich. Es ist an diesem Wintermorgen ruhig am Berg. Die Sonne blinzelt zwischen den Wolken hervor. Nur ein paar Winterwanderer stapfen auf dem präparierten Weg durch die Landschaft und wundern sich wohl über das Grüppchen neben der Piste.

Wir nehmen am Schnupper-Skitourenkurs teil, den die Guides von Go Vertical zweimal pro Woche auf der Pischa bei Davos GR anbieten. Hier sei das Gelände perfekt, betont Walter von Ballmoos, Geschäfts- und Bergführer von Fullmoons Bergsport. Der Davoser liebt die Pischa, die in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten ist und deshalb auch als «forgotten mountain» («vergessener Berg»), bezeichnet wird.

Früher 4500 Skifahrer pro Tag

Kaum vorstellbar, dass in den 1970er- und 80er-Jahren pro Tag 4500 Wintersportler zu diesen sonnenverwöhnten Hängen im Flüelatal pilgerten. Drei Skilifte und eine Gondelbahn lockten damals Skifahrer auf die Naturschneepisten, vor allem Familien. Ein vierter Lift kam später dazu.

Gegen die Jahrtausendwende blieben die Gäste weg. Aus zwei Gründen, wie Betriebsleiter Andreas Fluor in seinem warmen Büro an der Talstation erzählt: «Das kleine Skigebiet, das fst bis auf 2500 Meter über Meer reichte, war besonders bei Italienern für Tagesausflüge beliebt oder als Ausweichgebiet, wenn Parsenn und Gotschna überfüllt waren.» Ein erster Einbruch erfolgte, als im Oberengadin die Pisten beschneit wurden, ein zweiter mit der Eröffnung des Vereinatunnels. «Von da an ging es mit der Pischa nur noch bergab.»

Bergab geht es nun auch für uns – aber auf den Tourenski. Der Schnee abseits der Piste ist hart und teilweise schon etwas ausgefahren. Nichts also mit einem Abenteuer im jungfräulichen Tiefschnee. «Das ist ganz gut zum Einsteigen», versichert Walter von Ballmoos und erklärt, wie wir das Gewicht auf beiden Füssen halten müssen, damit nicht zu viel Druck auf dem Aussenski liegt und wir Gefahr laufen, auf dem Rücken zu landen. Gar nicht so einfach, wenn man sich präparierte Pisten gewohnt ist.

Jungfräulicher Neuschneehang statt präparierte Piste. Foto: Nico Schärer

Apropos: Die gab es auf der Pischa letztmals im Winter 2014/15. Damals schaltete man auf Wochenendbetrieb um und hoffte, einigermassen rentabel arbeiten zu können. «Doch es funktionierte nicht », sagt Fluor. Also baute man einige Jahre später die Skilifte zurück. Nur einer steht noch bei der Bergstation – als Relikt aus besseren Zeiten.

Die Empörung über die Schliessung der Lifte war gross. Es formierte sich ein Verein Pro Pischa, der inzwischen wieder aufgelöst wurde. Auch Bergführer von Ballmoos engagierte sich für das Gebiet. Er organisierte Telemark-Clubmeisterschaften oder den Event «Fear Nada», der für Telemark, alpine Ski, Snowboard, Bike und andere Geräte offen war. Er arbeitete in Kommissionen mit und machte sich im Grossen Landrat für eine Rega-Basis in der Talstation und ein Übungszentrum für alpine Rettung stark. Erfolglos.

Doch der «forgotten mountain» liess sich nicht unterkriegen. Das naturbelassene Naherholungsgebiet, ein unaufgeregtes Bijou unter den Davoser Wintersportrevieren, hat sich in den letzten Jahren zu einem Berg für alternative Sportarten entwickelt.

Freerider und Skitourengängerinnen, Winterwanderer und Schneeschuhtouristinnen fühlen sich hier ebenso wohl wie Fatbiker, Airboarderinnen und Schlittler. «Die Mehrfachnutzung klappt perfekt, man kommt sich nicht in die Quere», berichtet Betriebsleiter Fluor. Immerhin verzeichne die Gondelbahn an guten Tagen 500 bis 600 Gäste. «Wir schreiben eine schwarze Null.»

Drei Familien – eine Bergbeiz

Auch bei der Pischa-Bergstation weht ein frischer Wind. Vor drei Jahren haben drei junge Familien aus dem Unterland die Pacht des Restaurants mit dem Charme der 60er-Jahre übernommen. Sie bauten die einstigen Personalzimmer in gemütliche Hotelzimmer um, setzen auf regionale Produkte und wollen den Gästen die Schönheit des Berges zeigen.

«Hier gibt es keinen Kommerz», betont Aaron Noah Tischhauser, einer der neuen Pächter. Er kam als Airboarder der ersten Stunde vor vielen Jahren auf die Pischa und war begeistert vom Berg. Als er hörte, dass die Pacht frei wurde, wagte er mit Freunden das Experiment. «Zum Millionär wird man nicht mit unserem Konzept.»

Sonnenplatz mit Aussicht: Terrasse des Bergrestaurants Pischa. Foto: PD

Doch die Aufbruchstimmung könnte in paar Jahren schon wieder gestoppt werden. Dann nämlich läuft beim Bund die Betriebsbewilligung für die Gondelbahn aus. «Sie ist ein Oldtimer und stammt aus dem Jahr 1967», erklärt Fluor.

Nun soll eine Studie aufzeigen, welche Möglichkeiten für die Zukunft bestehen. Abbruch, Neubau oder Teilsanierung? Fluor hofft auf eine Teilsanierung. Auch ihm liegt am Herzen, dass es weitergeht mit dem Berg, der noch Berg sein darf.

Frühabendlicher Blick von der Pischa auf Davos. Foto: Oliver Kubitz

Inzwischen ist der Schnupperkurs fast zu Ende. Die Wolken haben die Oberhand gewonnen und es schneit leicht. Für eine kurze Pause geht es zur Mäderbeiz zu einem wärmenden Tee. Catherine und Otto Fontana betreiben seit 2016 die gemütliche Rundholzhütte mit der Terrasse, 30 Gehminuten oberhalb der Pischa-Talstation.

«Auch wenn bei schlechtem Wetter manchmal nur eine Handvoll Gäste kommen, halten wir das Restaurant offen», sagt Catherine Fontana. Sie hätten sich hier einen Traum erfüllt und möchten aktiv dazu beitragen, dass der Berg nicht vergessen geht. «Die Menschen brauchen solche Orte in der Natur – mehr denn je.»

