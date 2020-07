Erinnerung an Papiersammlung – Wenn die App «Sauberes Zürich» streikt Im App Store wird sie durchs Band als unbrauchbare 1-Stern-App kritisiert. Seit Januar versucht Entsorgung + Reycling Zürich, die App zu flicken – bisher vergebens. Ruedi Baumann

Eine an sich gute App funktioniert längst nicht immer. Screenshot App «Sauberes Zürich»

«Damit es in der Stadt so schön ist wie zuhause», lautet der Slogan von Entsorgung + Recycling Zürich. Schön aufgeräumt sieht auch die grüne App «Sauberes Zürich» aus, seit 2014 in Betrieb und grundsätzlich eine wunderbare Idee. Eine Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass Stadtzürcher keine Papiersammlung mehr verpassen und über jeden Entsorgungstermin per Push-Meldung oder E-Mail informiert werden. In Höngg zum Beispiel ist am Donnerstag der Tag für den Bioabfall. Ausserdem informiert die App, wie beispielsweise Pneus oder Styropor entsorgt werden.