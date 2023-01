Politsendungen bei ARD und ZDF – Wenn die Deutschen talken Im deutschen Fernsehen wird beinahe täglich debattiert – auf allerhöchstem Niveau. Und zumeist mit einer Frau als Dompteurin. Herausragend ist aber trotzdem ein Mann. Bettina Weber

Welches Gewicht Polittalks am Fernsehen haben, sah man spätestens im Frühling 2021. Da beerdigte Markus Lanz mit einer einzigen Sendung die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet. Jetzt könnte man einwenden, der CDU-Mann habe es Lanz in seiner ganzen Armin-Laschet-Haftigkeit auch gar leicht gemacht. Tatsächlich trieb der Moderator seinen Gast aber so raffiniert in die Enge, dass sich daraufhin weder der Kandidat Olaf Scholz noch Annalena Baerbock zu Lanz in die Sendung trauten.