Digitalkunst-Festival in Zürich – Wenn die Wasserkirche zur Gaming-Zone wird Interaktive Installationen, Virtual-Reality-Erlebnisse, Live-Coding: Das Festival der digitalen Kunst bietet Einblicke in die neuesten Entwicklungen der Computerkunst. Martin Huber

In der Wasserkirche konnten Festivalbesucherinnen und -besucher Computergames ausprobieren – künstlerisch wertvolle, wie die Veranstalter betonten. Foto: Andrea Zahler

Vor dem Altar prangt eine Riesenleinwand, im Kirchenraum thronen Baugerüste mit Bildschirmen: Das Innere der altehrwürdigen Wasserkirche am Limmatquai bietet am Samstagnachmittag ein ungewohntes Bild. Die Kirche mit den bunten Giacometti-Chorfenstern hat sich in eine Art Gaming-Arena verwandelt, vor den Bildschirmen hantieren Kinder und Erwachsene mit dem Joystick und probieren verschiedene Computerspiele aus.