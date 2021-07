Krimi-Tipps für den Sommer – Wenn ein Hund den Braten riecht Verfluchter Garten, verfluchte Schönheit: Sandra Hughes legt ihren zweiten Tessin-Krimi vor. Und ist in bester Gesellschaft. Stefan Busz

Was für eine Aussicht! Blick von Vico Morcote auf den Luganersee.

Foto: Dieter Seeger

Schauen wir mal einen Krimi aus der Perspektive eines Hundes an. Der Hund heisst Rubio, ist ein Labrador und möchte am liebsten auf seiner Decke im Arisdorfer Bauernhaus liegen bleiben: Trautes Heim, Glück allein. Emma, seine Besitzerin, hält es aber zu Hause ohne Arbeit nicht aus. Sie, die Polizistin bei der Kriminalpolizei Basel-Landschaft, will Fälle lösen – gerne auch in ihrer Freizeit im Tessin, zusammen mit Commissario Marco Bianchi. Eine Nachricht auf einem Newsportal macht sie neugierig: «Unheimlicher Fund – Toter im Giardino Balber in Morcote». Was ist da passiert? Gleich will sich Emma auf den Weg machen.

Den Ausflug in den Süden findet Rubio gar nicht fein. Er ahnt, was auf ihn zukommt. Erstens: Tessiner Tiere, die ihn mit ihrem Geschrei aus dem Schlaf reissen. Zweitens: ein Tessiner Commissario, der schnarcht. Drittens: ganz viele Rätsel, die für einen Hund wie Rubio, der bei der Blindenhund-Prüfung durchgefallen ist, zu hoch sind, zum Beispiel: Warum hatte der Tote Katzenblut am Ärmel?

In ihrem Krimi «Tessiner Vermächtnis» erzählt Sandra Hughes vom zweiten Fall für Tschopp und Bianchi (im ersten waren die beiden in Meride unterwegs). Sie verknüpft mit dem Schauplatz Morcote ganz viele Geschichten: von toxischen Männern, die den Giardino zum Wunderort machen wollten. Von Feministinnen, die genug von männlichen Wunschvorstellungen haben und Katzen häuten. Von Liebe und Hass in einem Dorf, das zum schönsten der Schweiz erklärt wurde. Es gibt hier auch ein paar «Glückspost»-Momente. Wie zum Beispiel die Begegnung mit der Haushälterin von Peter Alexander, der in Morcote eine Ferienvilla besass. Die Frau sagt, was der Entertainer am liebsten ass: Kartoffelauflauf und Tomatensalat.

Emma aber liebt Bistecca und Blauschimmelkäse. Rubio findet, sie rieche deswegen gut. Mit dem Commissario kann der Hund eher weniger anfangen.

Wieder in Venedig

Es ist so ein Wundersatz von Donna Leon. Sie schreibt in ihrem neuen Roman, wie Commissario Brunetti sich eigentlich bei seiner Frau erkundigen wollte, was es zum Abendessen geben würde. Er sagt stattdessen am Telefon: «Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich dich liebe.» Die Frau hängt ein, bevor er zu weiteren Ergüssen ansetzen kann. Deswegen lieben wir ihre Bücher, auch dieses mit Brunettis 30. Fall.

Bei Rombelheim

Am Anfang steht ein Zitat von Lukas Bärfuss aus seiner Büchner-Preis-Rede: «Wer den letzten Krieg vergisst, bereitet schon den nächsten vor.» Passt für diese Geschichte. Ein Mann kehrt nach dem Ersten Weltkrieg in sein Heimatdorf im Rheinland zurück, die Franzosen halten es besetzt. Die Mutter des Mannes ist tot, der Vater sehr krank, und die Schwester wird vermisst. Ein ehemaliger russischer Zwangsarbeiter wird verdächtigt, sie ermordet zu haben. Die Meinung im Dorf scheint gemacht. Und am Ende dieser Geschichte stehen wir vor einem neuen Krieg.

Auf der Coach

Letzte Woche haben wir hier Amanda Cross, die eigentlich Carolyn Gold Heilbrun ist, für ihren Krimi «Der James Joyce-Mord» sehr gelobt. Hier eine Blindempfehlung für einen anderen Fall der Literaturprofessorin Kate Fansler aus Manhattan. Siegmund Freud spielt in diese Geschichte eines Mordes auf der Therapie-Couch hinein.

