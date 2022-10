Gesichter rekonstruieren – Wenn einen längst Verstorbene plötzlich anschauen Der Schwede Oscar Nilsson gibt archäologischen Funden ein Gesicht zurück. Wie er das schafft, erzählt er am Beispiel eines Mannes aus dem frühmittelalterlichen Grenchen. Alexandra Bröhm

Dieser frühmittelalterliche Mann lebte im 8. Jahrhundert in Grenchen und starb jung. Foto: Oscar Nilsson

Auffallen würde einem der junge Mann, mal abgesehen von seinen Kleidern, auf der Strasse heute nicht. Gelebt hat er jedoch vor rund 1300 Jahren in Grenchen. Ein bisschen fragend schaut er uns an, so als wollte er gerade etwas sagen. Und wir würden ihm gern viele Fragen über sein Leben stellen. So manches Geheimnis hat er mit ins Grab genommen, doch einiges konnten Forscher und Forscherinnen nun rekonstruieren.