Stadtratswahlen: Michael Baumer (FDP) – Wenn einer bibbern muss, dann er Michael Baumer ist Zürichs oberster Trämler und Energieminister. Seine Arbeit wird geschätzt, und dennoch wird es für ihn ein heisser Wahlkampf. Patrice Siegrist

«Ich stehe aber gern hin und freue, mich zu erzählen, wie man den ÖV verbessert»: FDP-Stadtrat Michael Baumer im Haus der industriellen Betriebe. Foto: Urs Jaudas

Nichts. Oder eine lange Pause. Oder zumindest ein Räuspern. So reagieren politische Verbündete und Gegnerinnen, wenn man sie nach einer Szene fragt, die ihnen von Michael Baumer in den vergangenen knapp vier Jahren in Erinnerung geblieben ist. Oder sie formulieren Antworten wie GLP-Gemeinderat Ronny Siev: «Er ist kein grosser Showman.»

Michael Baumer, 47-jährig, trägt meist Hemd und Sakko. Die passende Uniform für Stadtratssitzung, Lunch im Rotary-Club oder den Besuch im Tramdepot. Seit 2018 ist er oberster Trämler, Zürichs Mister Energie- und Wasserversorgung. Und er hat ein Problem: Er ist in der Öffentlichkeit kaum sichtbar. (Zur Kritik nimmt Baumer im Interview unterhalb dieses Artikels Stellung.)