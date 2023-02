$oho Bani in Zürich – Wenn er rappt, wird die Stadt zum Spielplatz Der junge deutsche Musiker gehört zu den Grossen einer neuen Rap-Gilde. Bei ihm ist Zeitgeist Programm: Existenzielle Krisen, Männer mit Perlenketten und mehr Respekt vor Frauen. Zoé Richardet

Die deutsche Hauptstadt: $oho Bani lebt nicht nur darin, sondern rappt auch oft darüber. Foto: Universal Music

«Und die Stadt, die ist in mir, yeah / Und ich war hier, ich bin hier, yeah / Und wie das ist, Man, du weisst nicht, yeah / Berliner Kids machen neidisch, yeah», heisst es im Song «Kids». Man hört technoide Synthesizer pulsieren, einzeln oder in Gruppen tanzen im dazugehörigen Musikvideo junge Frauen und Männer im Neonlicht oder auf nächtlichen Strassen. Im Refrain dann Rhymes in Hochfrequenz, die sich wegen der auffällig vielen Ks darin anhören wie Maschinengewehrfeuer.