Interview mit Sängerin Jain – «Manchmal passieren eben schöne Überraschungen durch das Internet» Der Song «Makeba» von 2015 wird plötzlich zwei Millionen mal gestreamt, täglich – weil zwei Gymnastinnen aus Kirgisistan auf Tiktok dazu tanzten. Johanna Adorján

«Wenn es jemand auf Tiktok nutzt, bedeutet das für mich kein Geld.»: Jain über den Hype um ihren Song «Makeba». Foto: Sony Music

Auf Tiktok oder Instagram kommt man an diesem Song derzeit nicht vorbei, und von dort schwappt er, wie das eben so ist heute, in die Realität der Radios und der Charts: «Makeba», gesungen von der 31-jährigen französischen Musikerin Jain. In der Schweiz steht das Lied aktuell in den Top 20 der Single-Hitparade.