Aufgefallen bei Sion - FCZ – Wenn es sein muss, jagt er die Gegner über den Platz Der FCZ gewinnt knapp in Sitten. Ousmane Doumbia ist Herr des Mittelfelds, in der Abwehr steht einer, der bisher erst eine Minute spielte – und Torschütze Guerrero träumt vom Titel. Marcel Rohner

Ousmane Doumbia – plötzlich Dauerbrenner

Wenn ein Gegner den Ball hat, ist Ousmane Doumbia nicht weit: Hier gegen Sions Baltazar. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Ousmane Doumbia haftete lange diese eine Frage an. Warum, ja warum nur, holt den keiner in die Super League? Der Ivorer ist schon acht Jahre in der Schweiz, er spielte bei Yverdon und Servette, und er glänzte im Mittelfeld des FC Winterthur in der Challenge League.

Fast 100 Spiele absolvierte er für die Winterthurer, und dann, als alles schon zu spät schien, ein Alter erreicht war, in dem man für Clubs immer weniger interessant wird, kam der FCZ. Im Oktober 2020 stiess Doumbia zu den Zürchern, seither verpasste er drei Partien – wegen Sperren.