Retter von Zürcher Grossprojekten – Wenn gar nichts mehr geht, holt der Kanton diesen Mann Peter E. Bodmer soll zum zweiten Mal ein Riesenprojekt vor dem Scheitern retten. Diesmal geht es um den Innovationspark Dübendorf – ein fast unmöglicher Job. Beat Metzler

Peter E. Bodmer vor einer Visualisierung, wie es auf dem Flugplatz einst aussehen soll. Foto: Dominique Meienberg

Dieser Triumph hätte vor allem Peter E. Bodmer gehört. Doch im feierlichen Selbstlob der Politik ging er beinahe unter.

Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) und Baudirektor Martin Neukom (Grüne) unterzeichneten am Dienstag ein Papier, das die Zukunft eines kantonalen Prestigevorhabens sichern soll: des Innovationsparks Dübendorf. In dieser Show voller Superlative («grösste Landreserve!») wirkte Peter E. Bodmer wie eine Nebenfigur. Er sass am Rande und redete zum Schluss. Dabei hätte ohne ihn die Wiederbelebung der Beinahe-Projektleiche kaum geklappt. Schon zum zweiten Mal hat sich Bodmer für den Kanton als Notfallsanitäter bewährt.