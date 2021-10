Kochbuch für Kinder – Wenn Globi mit Gorgonzola kocht Italienische Rezepte, von der Comicfigur erklärt – das würde passen. Leider zielen die Zubereitungen zum Teil an der ganz jungen Leserschaft vorbei. Daniel Böniger

Globi bereist Italien – und bringt uns Rezepte mit. Illustration: PD/© 2021 Globi Verlag, Zürich

Um was gehts?

Wer kennt ihn nicht, den lustigen blauen Papagei, der wie viele Köchinnen und Köche stets eine karierte Hose trägt. Seit einigen Jahren steht die Comicfigur regelmässig am Herd und kocht mal Schweizer Spezialitäten, mal vegetarische Kost. Einfache Rezepte sind es, die in Einzelschritten erklärt werden und darum eigentlich auch für Kinder nachvollziehbar sind.

Wer steckt dahinter?

Getextet hat diesmal Marc Zollinger, der seit 2004 in Italien lebt und dort u. a. für die «NZZ am Sonntag» berichtet. Illustriert hat Walter Pfenninger, der in Zürich ein Grafikbüro betreibt. Die Rezepte stammen von der Accademia Gualtiero Marchesi am Comersee, gegründet vom gleichnamigen «Maestro» (1930–2017), der seine Küche stets in den Dienst der Einfachheit stellte.