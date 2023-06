Jedes Wochenende beantworten im Kanton Zürich lebende Personen aus Kultur, Sport und Wirtschaft unseren Fragebogen zum Wochenende. Heute: der Comedian Charles Nguela.

2014 gewann er bei den Swiss Comedy Awards den Jury- und den Publikumspreis. 2022 räumte er bei denselben Awards gleich in drei Kategorien ab. Seit 2019 ist Nguela zudem in den Kampagnen des Mobile- und Internetanbieters Wingo zu sehen. (ric)

Der 33-jährige Comedian wohnt in Dietikon. Aufgewachsen ist er im Kongo, in Südafrika und in Lenzburg.

Was sollte man am Wochenende unbedingt vermeiden zu tun?

«Ich musste mich in New York mal zwei Tage lang ohne Portemonnaie und Gepäck durchschlagen.»

Was meiden Sie am Wochenende?

Ganz ehrlich: Ich habe keines. Ich gehe nicht wirklich oft brunchen, und wenn ich gehe, suche ich immer wieder neue Orte aus. Etwa das Clouds in Zürich oder das Frau Meise Café in Baden.

Wenn Sie am Wochenende Besuch haben – was zeigen Sie ihm?

Welches Rezept wird bei Ihnen zu Hause am Wochenende am häufigsten zubereitet?

Die Kopfschmerzen beim Kater hat man, weil das Gehirn ausgetrocknet ist; es fehlt an Flüssigkeit. Daher greife ich zum guten alten Wasser – am besten gleich nach dem Aufstehen viel davon trinken!

Das schlimmste Wochenende Ihres Lebens?

Da gab es ein paar… Aber New York ohne Portemonnaie – that sucked! Ich hatte mein Portemonnaie verloren, war ohne Ausweise und konnte nicht nach Hause fliegen. Das Gepäck flog aber schon mal voraus, weshalb ich ab dann auch zwei Tage lang ohne Gepäck unterwegs war, bevor ich abreisen konnte. Die erste Nacht habe ich in einem Hotel verbracht, die zweite in einem Hostelzimmer mit einem fremden Mann. In dieser zweiten Nacht im Hostel fand ich es unglaublich heiss, deshalb musste ich das Fenster öffnen, um mich abzukühlen. Der Mann fand, es sei kühl genug. Da gab es ein paar sehr lange, komische Schweigeminuten.