Pedro Almodóvar im Interview – «Wenn ich das wüsste … Das müssen Sie meinen Psychiater fragen» Der spanische Kultregisseur hat keine Ahnung, weshalb Penélope Cruz die ideale Mutter für ihn ist. Aber er lüftet mit ihr in «Madres Paralelas» dunkle Geheimnisse. Matthias Lerf

«Die Rechten in Spanien versuchen, unsere Geschichte abzuändern»: Pedro Almodóvar, Vorkämpfer in vielen Belangen. Foto: Brad Torchia/«The New York Times»/Redux/laif

Pedro Almodóvar ist nicht zu übersehen in Paris. Überall hängen Plakate zu seinem neuen Film «Madres Paralelas». Es sei sein bester seit «Todo sobre mi madre», steht darauf in grossen Lettern. Ja, er ist zum Weinen schön. Und dreht sich wieder um Mütter: Der spanische Regisseur behandelt eines seiner Lieblingsthemen und hat die Hauptrolle mit Penélope Cruz besetzt, seiner «ewigen Mutter». Almodóvar, 72, sitzt gutgelaunt in einer Suite des Hotels George V. Aber zu Beginn des Gesprächs hat er einen kleinen Hustenanfall.