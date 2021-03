Stadtzürcher Biergeschichte – Wenn im Lockdown die ETH-Toiletten überschäumen Mancher Zapfhahn ist derzeit stillgelegt. Doch das Bier bahnt sich seinen Weg – in die Abflüsse dieser Welt und die Hochschulen der Stadt. Martin Sturzenegger

Die ETH und der Alkohol: Das scheint ein sensibles Feld zu sein. Wenn er irgendwo auf dem Campus fliesst, passiert meist etwas Unvorhergesehenes. Vor gut einem Jahr etwa, als auf dem Campus Hönggerberg eine Diplomfeier aus dem Ruder lief, worauf die Departementsleitung drastische Massnahmen ergriff und ein sofortiges Alkoholverbot verkündete (lesen Sie hier mehr dazu).

Arme Studierende, dürften sich vielleicht manche gedacht haben. Was tun, wenn der akademische Geist vom vielen Lernen überspannt ist und nur ein Bierchen die nötige Entspannung bringen kann? Ins bQm gehen zum Beispiel. In der legendären Studibar im Untergeschoss der Polyterrasse hat schon manch gestresste Akademikerin ihre Zerstreuung und so manch zerstreuter Professor seinen Fokus wiedergefunden.